快时尚零售商希音公布上市后首份业绩后，星期二（9月29日）股价一度大跌逾一成至新低，显示投资者对公司利润率受压和增长放缓的担忧升温。

综合路透社、彭博社和法新社报道，希音港股星期二盘中一度大跌14%，创9月1日在香港上市以来最大跌幅。午间休市时，公司市值降至约170亿美元（约217亿新元），低于上市时约260亿美元。

截至下午2时半，希音股价的跌幅收窄至逾11%。

希音星期一公布上市后的首份业绩，上半年净营收同比仅增长1%，营业利润同比下降52.9%。第二季调整后净利润为2亿2800万美元，同比下降约67%，利润率从去年同期的6.2%降至2.1%。

希音说，成本上升和需求转弱持续挤压利润率，第二季盈利恶化进一步加剧。中东冲突推高航空燃油和货运成本，也增加希音把低价服装空运至全球市场的支出。

欧洲市场表现尤其疲弱。希音第二季欧洲净营收同比下降13.9%至近38亿美元。公司说，为应对欧盟从7月1日起对低价值电商包裹征收3欧元（约4.4新元）费用，希音此前提高售价并削减线上广告支出，导致销量下降。

美国市场同样承压。彭博社引述交易数据指出，截至8月和9月初的三个月，希音在美国的销售额下降超过10%，自去年底以来的表现持续逊于当地整体服装行业。

杰富瑞分析师认为，市场对希音2026年和2027年的盈利预测可能过于乐观，欧洲取消低价值包裹关税豁免后，公司的利润率将面对更大压力。分析师估计，希音第二季盈利比招股书暗示区间的下限还要低超过10%。

希音首席执行官兼董事长许仰天说，公司当前一项重点是增加欧洲库存，同时拓展价格较高的服装产品，以改善盈利能力。

不过，彭博行业研究分析师指出，希音营业利润加速下滑，令公司能否在2027年受益于货运成本缓解，并通过拓展较高价位产品恢复增长，仍存在不确定性。