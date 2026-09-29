在中日关系持续紧张之际，源自美国、现由日本企业运营的甜甜圈品牌Mister Donut星期一（9月28日）在上海开设新店，时隔七年重返中国大陆市场。

据日本共同社报道，门店开业时吸引100多人排队等候。报道称，在通缩趋势持续的中国，日本餐饮连锁品牌凭借较高性价比受到欢迎。

Mister Donut运营方乐清（DUSKIN）公司计划，到2029年底以上海为中心开设30家门店。公司社长大久保裕行在开业仪式上说：“中国甜品市场成熟，加之遇到了优秀的当地合作伙伴，因此我们决定重新进军该市场。”

新店位于大型商业设施内，仅提供外带服务，共销售25款产品，包括上海限定的香蕉味“波堤甜甜圈”等，售价介于13元至16元人民币（2.4至3新元）。

Mister Donut于2000年在上海开设首家门店，高峰时在上海和浙江杭州共拥有25家门店，后因客流增长乏力及人工成本上涨，于2019年退出中国大陆市场。这一品牌目前也在香港、台湾及东南亚地区设有门店。