中国常驻联合国代表团副代表孙磊在答辩时说，日本推动军国主义复活，因此不应删除《联合国宪章》中的“敌国条款”。

据中国常驻联合国代表团官网消息，孙磊星期一（9月28日）在第81届联合国大会一般性辩论针对日本和菲律宾的答辩发言时说，日本在9月22日的发言中称，日本作为和平国家坚持专守防卫政策，呼吁删除《联合国宪章》中的“敌国条款”。中方对此表示坚决反对。

孙磊指出，日本当年以承认军国主义罪行、接受宪章全部内容为前提，加入联合国。然而，80多年后，高市政府却对日本历史罪行避而不谈，不仅不反思，还想方设法美化洗白，并通过不断炮制周边国家威胁等虚假叙事，掩盖持续强军扩武企图。

他说，近年来，日本持续大幅扩充军费，放宽杀伤性武器出口，推进部署中远程导弹，扩充进攻性军事力量，囤积大量敏感核材料，推动修改和平宪法，试图突破“无核三原则”，甚至鼓吹成为“能战国家”。事实证明，日本“再军事化”已成为地区乃至世界和平稳定的现实威胁。

孙磊强调，宪章中的“敌国条款”是重要制度安排，旨在防止法西斯主义和军国主义再度威胁国际和平与安全，为捍卫战后国际秩序提供了重要制度保障，时至今日仍具有重要现实意义。任何企图否认、美化侵略历史、推动军国主义复活、挑战战后国际秩序的行径，都违背和平与正义，必将遭到爱好和平的各国人民坚决反对。

孙磊说，中方敦促日本深刻汲取历史教训，立即停止危险的“再军事化”行径。中方也呼吁国际社会明辨是非、提高警惕，共同维护二战胜利成果，守护世界和平稳定。

中方奉劝菲律宾停止南中国海问题多边炒作

对于菲律宾9月26日针对南中国海仲裁案的发言，孙磊说，菲律宾单方面提起所谓仲裁，违背“国家同意”“约定必须遵守”等国际法基本原则，违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。仲裁庭越权审理、枉法裁判，所做“裁决”非法无效，严重影响《公约》规定的原则和精神，严重冲击国际海洋法的权威性和完整性。中国不接受、不承认该“裁决”，反对且不接受任何基于该“裁决”的主张和行动。

他指出，菲方渲染所谓“裁决”出台十年毫无意义。事实是，“裁决”不但不能解决中菲涉海问题，而且越来越成为菲扩张领土海洋声索的工具，激化了地区矛盾，成为中菲关系和南中国海和平稳定的绊脚石。

孙磊强调，南中国海仲裁案是国际海洋法的反面案例。无论菲方如何标榜粉饰，都改变不了其非法、无效、越权、反动的本质。“我们奉劝菲方停止多边炒作，尽快回归双边协商正轨，与中方一道管控南中国海分歧，共同维护南中国海和平稳定”。