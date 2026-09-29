中国药企恒瑞医药将自主研发的一款口服减重药授权给丹麦制药巨头诺和诺德，交易潜在总额最高达26亿美元（约33.2亿新元），显示中国创新药企持续拓展海外市场。

综合路透社和华尔街见闻报道，恒瑞医药星期二（9月29日）公告，公司与诺和诺德就HRS-1596签署许可协议。诺和诺德将获得这款药物在中国大陆、香港、澳门和台湾以外地区的独家开发、生产和商业化权利。

根据协议，恒瑞将获得3亿美元首付款，并有资格在达到相关开发、注册和商业化里程碑后，再获得最高23亿美元付款。此外，恒瑞还可根据HRS-1596在授权区域内的净销售额收取销售提成。

消息公布后，恒瑞医药港股一度上涨约3%。

HRS-1596是恒瑞自主研发的GLP-1/GIP双受体激动剂，目前已获准在中国开展用于体重管理和2型糖尿病的I期临床试验，整体仍处于早期开发阶段。

这款药物旨在通过抑制食欲、促进胰岛素分泌和改善胰岛素敏感性等机制，实现减重和血糖控制，并有潜力用于肥胖症、2型糖尿病和其他代谢性疾病。

诺和诺德说，HRS-1596有潜力开发成每周口服一次的药物，与目前部分每日服用或注射的治疗方案相比，可降低给药频率并提高便利性。诺和诺德也计划围绕这款药物开展全球临床试验，但没有透露具体时间表。

这笔交易仍须依据美国《哈特—斯科特—罗迪诺反托拉斯改进法》取得相关监管批准，并满足其他惯例交割条件，预计今年第四季完成。

减重药市场近年来快速扩张。分析师预计，未来10年相关市场的年销售额可能达到约1000亿美元。诺和诺德和竞争对手礼来均加快布局口服减重药，希望吸引不愿接受注射治疗的患者。