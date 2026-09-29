中国房地产企业祥祺集团创始人陈红天因多起债务纠纷，被法院采取限制高消费措施，关联企业也新增多条被执行人信息。他及家族曾多次登上胡润百富榜，近年来却面临债务及现金流压力。

综合《南方都市报》和观点网报道，中国执行信息公开网的限制消费令记录显示，陈红天最早于今年6月24日，因与恒生银行的金融借款合同纠纷，被深圳市中级人民法院限制高消费。

今年9月，陈红天再因多起案件被采取限消措施。其中，在深圳市西部城建投资控股集团申请执行的涉外仲裁裁决案中，他因未按期履行生效法律文书确定的给付义务，被深圳市南山区人民法院限制高消费。

另外两起案件由深圳前海合作区人民法院立案，分别涉及天禧（深圳）产业园物管公司申请执行的借款合同纠纷，以及交通银行的金融借款合同纠纷。在交通银行一案中，陈氏家族资产管理有限公司及其法定代表人陈红天均被采取限消措施。

天眼查信息显示，深圳祥祺集团有限公司目前被执行总金额已超过1.24亿元人民币（2400万新元）。在9月16日立案的一起执行案件中，陈红天与深圳祥祺集团有限公司等被共同列为被执行人，执行标的为96.72万元。工商信息显示，该公司目前仍处于存续状态，但涉及大量诉讼，并有多条股权冻结记录。

公开资料显示，陈红天1959年生于广东佛山，曾是上市公司华南城的主要投资者之一。他在1990年前后进入房地产行业，创立祥祺集团，早期以深圳本地住宅及商业物业开发为主，业务涵盖住宅开发、写字楼运营和商业物业投资。

2013年至2017年，祥祺集团进入扩张高峰期，业务重心从住宅开发转向存量物业收购，不再新增住宅开发用地，而是在深圳、香港和伦敦等地大举购入甲级写字楼及顶级豪宅，拓展跨境物业投资。

随着集团资产规模扩大，陈红天及其家族曾多次登上胡润百富榜。2018年，陈红天家族以320亿元财富位列全国第82名；2022年最后一次上榜时，其家族财富为300亿元，排名第172。

不过，受宏观环境及海外市场波动影响，祥祺集团的跨境重资产经营模式遭遇挑战。2023年，集团证实，旗下香港祥祺中心、山顶歌赋山道地块等三项核心物业因按揭违约被银行接管，涉及贷款约60亿港元（9.78亿新元）。集团当时也承认，面临阶段性现金流紧张。

近年来，祥祺集团持续出售海内外物业以回笼资金，收缩资产规模。其持有的香港山顶歌赋山道15号豪宅、香港祥祺中心及多处半山豪宅，先后被银行接管或折价出售，产生大幅账面亏损，进一步消耗了集团的流动性。