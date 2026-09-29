在《中日联合声明》发表54周年之际，中国外交部称当前中日关系再次面临严峻局面，并将原因归咎于日本领导人在历史和台湾问题上的言行，敦促日方反思纠错。

中国外交部发言人郭嘉昆星期二（9月29日）在例行记者会上说，54年前的当天，中日两国领导人签署并发表联合声明，实现邦交正常化。

郭嘉昆说，日本在联合声明中就战争责任表示深刻反省，承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并表示充分理解和尊重北京政府关于台湾的立场。

他说，《中日联合声明》等四个政治文件奠定了中日关系政治法律根基，为妥处历史、台湾等重大原则问题立下政治规矩，“不应歪曲、不该倒退，更不容破坏”。

谈到当前中日关系，郭嘉昆称，两国关系的政治基础受到严重破坏，并批评日本首相高市早苗不仅不反省侵略历史罪责，反而发表有关台海局势可能构成日本“存亡危机事态”的言论。

他指，上述言论挑战中国国家主权，背离中日邦交正常化初心和日本对中国作出的政治承诺，并批评日本炒作外部威胁，以此为借口加速“再军事化”，挑战战后国际秩序，威胁地区和平稳定。

高市去年11月在日本国会答辩时说，如果台海发生涉及武力使用的事态，可能构成日本法律上的“存亡危机事态”。根据日本现行安全法制，在特定条件下，日本可据此行使集体自卫权。这番言论随后引发北京强烈抗议，并成为过去近一年中日关系紧张的重要争议之一。

郭嘉昆说，只有真正恪守中日四个政治文件精神，两国关系才能“不偏航、不脱轨”，并再次敦促日本当政者切实反思纠错，以实际行动回归四个政治文件的“初心和原点”。

中国外长王毅星期一（28日）在北京会见到访的日本国际贸易促进协会会长、日本前外长岩屋毅时，也提到中日关系“又一次面临严峻局面”，有待“再次实现正常化”。

王毅说，对日方而言，当务之急是尽快纠正日本领导人在台湾问题上的言行，并在历史问题上采取正确态度，形成客观理性的对华认知。