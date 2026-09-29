知情人士透露，中国已开始提供低成本资金，帮助地方政府关联企业清偿拖欠账款，以缓解企业资金压力、提振投资。

彭博社引述知情人士报道，中国人民银行设立了一项新的再贷款工具，向商业银行和政策性银行提供低成本资金，鼓励它们向地方政府融资平台及其他地方政府关联企业放贷，用于偿还拖欠承包商和供应商的款项。

知情人士说，这项工具不设额度上限，而是按需提供资金，有别于其他通常设有总额上限的结构性货币政策工具。银行目前已可向央行申请资金，但央行尚未正式公布相关安排，也未将其列入其他定向贷款计划的清单。

这项安排的细节此前未被报道，但官方近月已多次释放清理欠款的信号。中共政治局7月要求常态化解决拖欠企业账款问题；中国国务院8月进一步提出加力加快清偿欠款，并提及地方可利用定向再贷款工具，但未说明具体安排。

持续多年的中国房地产低迷和经济增长放缓，削弱了地方政府收入，也挤压了房地产开发商的现金流，导致拖欠款项大幅增加。欠款沿经济链条层层传导，不仅加重企业资金压力，也损害了企业与政府开展商业往来的信心。

对于拖欠账款的规模，各方估算不一。中诚信国际信用评级公司的研究人员去年指出，地方政府及其关联主体拖欠的款项达4.5万亿元人民币（8600亿新元），相当于中国国内生产总值的3%以上。

彭博社分析，新的融资渠道意味着央行将在清理积欠账款方面发挥更大作用，也显示在经济增长放缓、亟须提振投资之际，财政与货币政策正加强协调，以支持经济。