中国今年大举押注人工智能（AI）的多家对冲基金，在7月经历大幅回撤后仍继续持有相关头寸，但部分基金经理开始担忧AI投资所需的巨额资本开支、就业冲击，以及这轮热潮还能持续多久。

据彭博社报道，在查阅的七家中国基金投资者信中，有四家基金在7月市场大跌后仍维持对AI的看好立场，部分基金虽削减仓位，但整体投资方向没有改变。

其中，上海趣时资产（Chaser Asset Management）认为，7月的剧烈抛售已标志本轮调整见底。聚鸣投资（Intewise Capital Management）董事长兼投资总监刘晓龙也判断，这轮调整“可能已经结束”。

不过，多家基金同时提醒AI投资热潮背后的风险。浑金资本（Hunjin Capital）估计，若AI企业明年的收入要跟上当前支出速度，年度经常性收入可能需要达到7000亿美元，比现有水平增加约5000亿美元。这可能意味着仅在编程领域，AI需要替代约400万个工作岗位。

北京仁桥资产（Beijing Ren Bridge Asset Management）则在8月投资者信中讨论英伟达对下一财年的乐观指引，并将当前局面类比微软近20年前推出Windows Vista时的情形。当时新系统一度刺激硬件需求，但最终拖累微软股价表现。

上海复胜资产管理（Shanghai Fusheng Assets Management）董事长兼基金经理陆航在7月的投资信中，则把AI称为“代际变量”，但认为市场已经从“谁投得更多”转向“谁投得更好”，意味单纯依赖AI主题获得轻松回报的阶段可能已经过去。

尽管7月市场大幅波动，继续押注AI的四家基金截至7月底年内回报仍至少达到19%。相比之下，三家较少参与AI硬件交易的基金同期均下跌超过8%。

不过，基金经理目前更关注的问题，是AI硬件需求究竟能维持多久。刘晓龙在8月投资者信中说，AI硬件需求在2027年仍会很强，但“2028年以后，没有人说得准”。