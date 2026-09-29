香港中文大学教授庄太量（Terence Chong Tai-Leung）在社交平台发文，为自己日前教女大学生“钓金龟”言论三度致歉。

庄太量星期二（9月29日）在脸书写道，“对于我近日在新亚双周会的言词引起公众反感或对某些人士造成冒犯， 我为此表示真诚的歉意”。

他表明，自己十分尊重女性并绝对认同两性在社会有同等重要的地位及能力，也应有同等机会接受教育及发挥所长。

庄太量坦言，他早前的言论在表达想法的同时未审慎考虑用词及场合是否适宜，“因为我的言论而造成的误解或对某些社会人士的不安，我表示抱歉”。

他说，大学是求学和成长的地方、“我亦经一事长一智，能够坦诚面对才能力求进步，我再次向受影响同学和人士及对社会造成的影响真诚致歉”。

据新亚书院网页介绍，中大经济系副教授兼新亚书院副院长庄太量上星期三（9月22日）晚获邀出席例行双周会，并以“如何投资人生”为题发表演讲。

他在会上向一众大学生分享人生规划时，竟然大谈“女孩子钓金龟的成本效益”，旋即引爆校园内外争议。

庄太量过后回应媒体查询时否认歧视女性，解释自己只是以比较通俗的说法，从经济学角度分析人生及婚姻选择。他强调一直支持男女平等，但如果相关字眼令学生感到不适，自己愿意表示歉意及作出修改。

不过，有当天出席双周会的学生和新亚书院校友不满庄太量的回应“大事化小”，形容是“赤裸裸的性别歧视”，促请庄太量公开道歉，并呼吁校方严肃调查与检讨，甚至是撤换庄的副院长职务。