（北京综合讯）中国将绘制新一代全火星地质图，提出火星地质年代划分的中国方案，计划在2028年底完成。

综合新华社与《科技日报》报道，中国科学院院士、天问三号任务首席科学家侯增谦星期一（9月28日）在北京一场座谈会上透露上述信息，并称将推动中国自主制定的火星年代划分标准成为全球共识。

当前国际通行的火星地质年代划分体系由西方学者基于早期探测数据建立，分为前诺亚纪、诺亚纪、西方纪和亚马逊纪四个阶段，划分依据主要依赖撞击坑统计和地貌特征。

侯增谦说，中国“祝融号”探测器发现火星35亿年前存在洲际级古海洋、16亿年前可能存在短时洪水，这些最新科学发现将绘入新一代全火星地质图。

侯增谦此前称，新一代全火星地质图编制，将充分利用天问一号任务探测数据，统筹多源国际数据，融合影像、光谱、雷达、重力等多模态信息，突出对火星地质演化的科学新认知，并引入人工智能编研新技术，实现智能地质解译。

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中国是继美国之后第二个在火星上成功部署探测车的国家，在2021年5月，中国首次火星探测任务天问一号携带的“祝融号”火星车，着陆于火星的乌托邦平原南部，开启巡视探测工作。

“祝融号”着陆后，累计行驶约1.9公里，利用高频四极化雷达开展了浅层地下探测。“祝融号”自2022年5月开始进入休眠状态，推测可能是被沙尘覆盖，发电能力不足无法满足唤醒条件。

中国行星探测工程以火星探测为重点和主线，根据计划，中国天问三号任务将在2028年前后实施，在2031年前后携带火星样品返回地球。如果成功，中国将成为首个完成火星采样返回任务的国家，此外，中国还力争在2033年进行首次载人火星探测。