中国气象部门预计，当前持续发展的厄尔尼诺事件预计将在11月前后达到峰值，并形成有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。

据中新社报道，中国气象局星期二（9月29日）召开10月例行发布会。国家气候中心主任巢清尘说，赤道中东太平洋今年5月进入厄尔尼诺状态，此后海温指数快速上升，9月以来持续增暖。

9月第一至五候（每五天为一候），监测区海温指数分别为2.70摄氏度、2.94摄氏度、3.01摄氏度、3.01摄氏度和3.02摄氏度。巢清尘说，这是有监测记录以来，候和旬尺度海温指数首次突破3摄氏度。

中国气象部门预计，海温指数将在今年11月前后达到峰值，介于3.2摄氏度至3.5摄氏度之间，明显高于此前历史最高值2.8摄氏度，并形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。

巢清尘介绍，此前有监测记录以来共出现三次超强厄尔尼诺，分别发生在1982年至1983年、1997年至1998年，以及2015年至2016年。当前海温指数和增暖速度均明显高于这三次事件同期水平。

巢清尘指出，厄尔尼诺的快速发展已经对中国今年汛期气候产生明显影响。中东部地区降水总体呈现“南北多、中间少”格局，整体“涝重于旱”。

展望今年秋季，中国中东部大部分地区降水预计偏多，其中江南大部和西南地区东部局部地区可能偏多五成至八成，极端降水以及山洪、滑坡和泥石流风险较高。华西秋雨预计总体偏多，呈“南多北少”分布。

与此同时，内蒙古西南部和西北地区东北部等地降水预计偏少两成至五成以上，气象干旱和森林草原火险风险较高。预计还将有一至两个台风登陆或影响中国，强度偏强，华南和华东沿海须防范暴雨洪涝、大风和风暴潮。

今年冬季，中国气温预计总体偏高，但寒潮频次略偏多，冷暖起伏较大；降水总体偏多，须重点防范阶段性强寒潮和南方低温雨雪冰冻天气。

到2027年春夏季，厄尔尼诺预计将快速衰减直至结束，但对中国气候的影响仍将持续。届时极端天气气候事件可能增多，气温明显偏高，夏季高温热浪强度料更强、范围更广。