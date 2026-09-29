台湾前驻尼加拉瓜大使吴进木在遗作中揭露台湾与尼加拉瓜断交内情，台湾外交部回应称，对所有邦交国的关系都坚持努力到最后一刻。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，2021年12月9日，尼加拉瓜无预警宣布与台湾断交，当时外交部谴责大陆施压，并传出驻尼国前大使吴进木早已知情，赶在断交前申请退休及置产，因此被批“叛国”。

吴进木去年4月23日因胆管癌病逝，享年73岁。他在病榻中写下遗作《清脆沉声：吴进木外交生涯的回音》捍卫自身名誉，也揭开台尼断交始末。遗孀刘春娇整理成书，今年9月出版。

吴进木在遗作中 否认他知情不报，透露是因“台湾选择与美国站在一起，主动放弃尼加 拉瓜”。

根据书中所述，2021年11月7日，尼加拉瓜总统大选，美国支持的反对派前后推出30余名候选人，都被奥尔特加政府以各种罪名逮捕，奥尔特加最终连任，美欧等西方国家却不予承认，并对尼国政府及高官祭出经济制裁。当时的蔡政府选择站队美国，未致贺函予连任的奥尔特加，令尼国高层十分意外。台湾政府在洪国总统当选人出炉翌日，立刻致贺，尼国极为气愤，决定转与中国大陆建立外交关系。

台湾外交部次长陈明祺星期二（9月29日）受询时说，对于所有邦交国的状况，外交部当然都有所掌握，然而中国大陆进行秘密外交，而且双方互有守密部分，“对于所有邦交国，我们一定都是努力到最后一刻，但有时候这个形势不得不然”。

对于吴进木在书中写到“蔡政府站队美国，并未致贺函给连任的尼国总统奥尔特加”相关说法，陈明祺听闻后反问“你觉得这个可能吗？”