中国将从10月1日起，对符合条件的居民首套住房贷款给予财政贴息，政策实施期暂定一年。这是中国中央财政首次对商业性个人住房贷款实施贴息。

据新华社报道，中国财政部、中国人民银行、金融监管总局星期二（9月29日）联合对外发布通知，宣布上述消息。

根据通知，贴息适用于新发放、用于购买首套住房的商业性个人住房贷款，不包括存量贷款置换；所购住房须同时满足建筑面积不超过120平方米、价格不超过150万元（人民币，下同，28万新元）两项条件。

纳入贴息范围的贷款金额最高为100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，贴息期限最长五年。

另据中国人民银行网站，中国央行进一步调整完善几项货币政策工具，为经济平稳增长、高质量发展和金融市场稳定运行创造适宜的货币金融环境，推动经济持续向新向优向好发展，支持“十五五”实现良好开局。

一是下调抵押补充贷款（PSL）利率0.25个百分点。一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%，更好激励政策性银行支持实体经济、服务国家战略。

二是扩大抵押补充贷款支持领域。将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域，引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持，助力扩大有效投资，深入挖掘内需潜力。

三是增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将这项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。调增后，科技创新和技术改造再贷款额度从1.2万亿元增至1.4万亿元，且支持比例更高，有助于引导银行加大对中小科技型企业贷款投放，更好地支持企业扩大重点领域设备更新投资。

四是增加支农支小再贷款额度5000亿元，其中民营企业再贷款额度增加3000亿元。调增后，支农支小再贷款和再贴现额度从4.35万亿元增至4.85万亿元，其中民营企业再贷款额度从1万亿元增至1.3万亿元，将进一步激励地方法人银行加大对涉农、小微企业，尤其是中小微民营企业的信贷支持。

央行指出，将继续根据宏观经济运行、物价走势及宏观调控需要，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，引导调控好利率水平，服务实体经济高质量发展。