新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长廖振扬认为，身处大国博弈的复杂张力中，中小国家保持战略自主的核心，是妥善管理对大国的依赖，防止依赖变为国家面临的脆弱性。

中美结构性竞争给包括新加坡在内的中小国家带来挑战，不“选边站”成为东南亚各国恪守的战略中立。廖振扬星期二（9月29日）在亚洲愿景论坛创新峰会一场主题为“亚洲作为稳定力量：在地缘政治扰动中前行”的专题研讨上指出，面对中美两国的压力，虽然区域国家的应对方式不尽相同，但保持战略自主是亚细安的共同利益。

他进一步解释，战略自主的本质是各国保有以最契合自身方式追求国家利益的空间。这不意味着中小国家可以完全脱离国际局势或大国关系，“事实上，我们仍然得和它们（大国）展开经贸往来，在某些方面依然需要依赖它们”。因此，战略自主是设法管理客观存在的、对大国的依赖。

要做到这一点，中小国家须提出具吸引力的价值主张，在与大国展开经贸往来时让对方觉得合作符合它们的利益，以此创造自主决策的空间。

谈及上周登场的中美元首峰会，北京大学国际战略研究院院长于铁军在同场研讨上分析，两国元首半年内实现互访后，年内还将举行两次会晤，如此高频的会晤本身具有重要意义，两位领导人也由此建立了个人友谊和信任，“很明显，这对我们来说是好消息”。

延伸阅读 中美竞争加剧压缩亚细安政策空间 专家吁不选边站推动经济多元化

元首互访虽然释放积极信号，但于铁军研判，中美关系仍“相当脆弱，面临很多问题”。

以科技领域为例，廖振扬认为，两国存在更广阔的合作空间，比如在人工智能（AI）的治理和监管方面，最好能实现某种合作机制的制度化。中美在习特会期间同意，将建立AI对话与事件沟通渠道。不过有观点认为，这条渠道可能仅是初步安全防线，很难进一步形成全面的国际AI监管框架。

在生物技术方面，廖振扬说：“在一个完美世界里，如果双方能携手，那非常好。但问题是，政治因素往往会介入其中。”

于铁军则认为，在中美科技创新领域的竞争中，美国仍有诸多优势，理应展现更自信的姿态；与此同时，中国则要避免过度自信，“两国需要一种健康的竞争”。