台湾朝野近期因普发现金议题交锋。民进党政府提出明年每人普发现金1万元（新台币，下同，约400新元）后，在野的国民党主张今年先普发2万元，行政院长卓荣泰回应时强调不能债留子孙。

立法院新会期星期二（9月29日）开议。卓荣泰赴立法院施政报告，会前接受台媒采访，回应国民党立法院党团总召傅崐萁拟将“普发2万元”列为优先民生法案时说：“我们自己的努力，我们自己可以来分配，但是我们这一代的债务不能留给下一代。”

傅崐萁再提普发：明年“不低于2万元”

傅崐萁当天则说，今年截至8月底税收已超收6700亿元，预估全年超收可能超过1万亿元；若依去年约四成超收税收“还税于民”的比例计算，普发2万元约需4000多亿元，无须举债。他还说，明年税收超收可能超过2万亿元，届时普发金额“不会低于2万元”。

民进党团干事长庄瑞雄对此批评，“在野党现在的立场就是加码、加码、加码”，并称稳健的政府不应随着选举将至就随意喊价。

卓荣泰在施政报告中强调，政府是在“无须额外举债且不排挤既定施政”的原则下，编列2357亿元，明年全民每人普发1万元。

他同时呼吁立法院加速审议今年度追加预算、如期审议明年度总预算。行政院9月初提出6076亿元追加预算案，包括编列559亿元采购滨海监侦型、滨海攻击型等三类无人载具。

明年度总预算支出3.9万亿元，社会福利预算达1.3万亿元，较今年度增加34.4%；整体国防预算首度突破万亿元、达 1.12万亿元，持续超过台湾生产总值（GDP）的3%。

今年度总预算直到今年8月14日才完成三读，耗时266天，为历来最晚通过纪录。

朝野持续攻防之际，星期二公布的最新“台湾民心调查”显示，民众对总统赖清德的信任度和执政满意度双双超过五成。信任度比上月增加1.3个百分点至51.2％，为2025年4月以来首次过半；执政满意度为51.4%，与上月一样，维持在2025年4月以来最高值。按地区来看，赖清德在台北市的信任度和执政满意度都是最高的

距离11月28日九合一选举还有两个月，调查也显示，40.6%受访者最关注台北市长选战；另有52.2%认为九合一是赖清德和民进党执政的“期中考”。

负责这项调查问卷设计与分析的戴立安接受《联合早报》访问时说，中央与地方选情互为影响，中央执政表现对执政党的地方候选人“当然会有帮助”。他认为，随着立法院重新开议，朝野如何处理预算等议题，可能影响选民对各政党的评价。

在早前一项民调中，民进党台北市长参选人沈伯洋支持度仅落后现任市长蒋万安1.2个百分点。沈伯洋回应最新民调说，“民意如流水”，民调只是特定时间点的参考，团队仍会保持“戒慎恐惧”。