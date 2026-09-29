中美元首会晤后，美国对台政策走向受到关注。台湾外交部次长陈明祺说，美国对台政策并未改变，对台军售则仍处于美国主导的评估阶段，台湾希望相关军售尽快落实。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，陈明祺星期二（9月29日）在东海大学中国大陆暨区域发展研究中心举办的“2026美中高峰会的国际政治经济意涵”座谈会上说，外交与国安团队对此次习特会谨慎因应、密切关注，就目前情势观察，峰会在政治上并无令人意外的发展，双方会谈重点仍以经贸为主，台湾议题着墨不多。

他说，美国对台政策一贯保持不变，不会因领导人一时一句话而改变，而是由官僚体系、行政与立法部门及整体政策圈共同构成。

针对美国对台军售，陈明祺称，目前仍属美国主导的评估阶段，属于正常程序；美国也多次重申，一中政策建立在《台湾关系法》与对台六项保证之上，不会与北京谈台湾军售。

他指出，台湾希望美国对台军售可以尽快落实，但也了解美国在全球武器供应上需要调整，包括中东地区的需求。台美沟通管道非常畅通，华盛顿完全了解台海形势，以及台湾投入国防的决心。

美国驻华大使庞德伟此前透露，美国总统特朗普曾询问中国国家主席习近平是否有意购买美国武器，但特朗普随后否认双方曾讨论此事。

对此，陈明祺说，特朗普已否认提及此事；有关言论也可能带有反讽意味，只是从商业角度轻松谈论美国向其他国家出售武器。