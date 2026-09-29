（北京综合讯）为应对日益沉重的经济下行压力，中国将首度通过中央财政为居民的商业房贷提供利息补贴，并下调了一项关键政策贷款的利率。

中国财政部、中国人民银行、金融监管总局星期二（9月29日）联合对外发布通知，宣布从10月1日起，对符合条件的居民首套住房贷款给予财政贴息，政策实施期暂定一年。这是中国中央财政首次对商业性个人住房贷款实施贴息。

同一天，中国人民银行宣布调整完善若干货币政策工具，包括把抵押补充贷款利率下调25个基点，将一年期利率从1.75%下调至1.5%。抵押补充贷款是中国央行向政策性银行提供的中长期资金，多用于支持基建、住房。

这些措施与前一天中国国务院常务会议针对当前经济运行困难作出的政策部署形成呼应。

中国总理李强星期一（9月28日）主持召开的国常会指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，包括加力实施扩投资、促消费贴息政策；还要“推出一批务实管用的增量政策”，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收的政策措施。

与官方一直强调“落实好现有政策”不同，这次国常会明确要推出“一批务实管用的增量政策”。彭博社指出，这是中国迄今为止“最强烈的信号”，显示政府将更紧迫地应对经济放缓。

下半年中国经济开局不利，企业盈利和内需动能均转弱。8月规模以上工业企业利润同比增速降至4.2%，为去年11月以来最低；社会消费品零售总额同比仅增长0.4%，几近停滞，全国固定资产投资也连降五个月。

市场预期，要支撑中国经济目标，未来几周或有更多政策支持出台刺激内需和投资。

法国巴黎银行首席中国经济学家荣静（Jacqueline Rong）说，单靠中国经济的内生增长动力或难实现全年增长目标，四季度还需额外政策支持。

她指出，贴息贷款扩大至房贷利息补贴，是“目前最现实的房地产支持政策”。

此次贴息政策重点支持普通家庭新购中小套型、较低价位住房，将补贴对象限定在建筑面积不超过120平方米、房价不超过150万元（人民币，28万5500新元）的住房。

官方表示，政策“尽可能精准惠及目标群体，帮助准备购买最普通住房、收入相对不高的家庭‘降点月供’”，“实实在在地帮助进城务工人员等新市民、新就业大学生等青年人以及城镇工薪家庭”等刚需购房家庭降成本、减负担。

财政将按照贷款本金的1%贴息、最长期限五年，单户贴息上限100万元。

有分析认为，150万元总价的限制，意味着政策希望托底三四线城市的刚需和库存，而非让一线城市普降房贷。上海易居房地产研究院副院长严跃进则指出，150万元的房价门槛并不意味着政策对大城市作用有限。随着房价调整，一些大城市的小户型二手房总价已降至这一水平以下，有望成为政策直接受益者。

他认为，贴息政策还可能促使部分总价略高于150万元的房源降价，以满足政策条件，从而盘活低总价二手房，加快市场流通。

星期二出台的增量政策仍主要聚焦于稳楼市和促投资，国常会提出的“继续研究储备提振内需的政策举措”尚未进一步落地。

央行星期二调整完善若干货币政策工具公告还提出，要引导政策性银行加大对“六张网”建设的金融支持、宣布增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%；并增加支农支小再贷款额度5000亿元，其中民营企业再贷款额度增加3000亿元。