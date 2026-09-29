宏观经济学家王丹预测，中国在人口下降之际持续加大长期研发投入，2035年以前的国内生产总值（GDP）每年有望保持至少4.6%的增速。但她也提醒，中国目前以出口为主的增长模式不可持续，并指北京专注于对美长期竞争，无意对消费领域增加补贴或支持力度，经济再平衡也因此并未发生。

亚洲愿景论坛创新峰会星期二（9月29日）在新加坡圣淘沙莱佛士酒店举行，下午的讨论围绕“中国增长之辩：引擎、约束与信心重建”展开，由财新国际副总经理李增新主持。

讨论嘉宾包括南京大学特聘教授、国际关系学院前院长朱锋，浙江大学管理学院实践教授、中国首席经济学家论坛副理事长沈明高，以及负责宏观经济与地缘政治风险研究的欧亚集团中国区总监王丹。

王丹指出，出口显然是目前中国增长最大的引擎，但与此同时，研发国产替代也已成为国内投资的主要驱动力，“这是未来几年实现增长的可持续动力”。

至于最大的制约因素，王丹认为是中央与地方的关系，因为地方政府仍被期望一如既往扮演推动投资的角色。“（但）它们陷入债务太深，尤其是自冠病疫情以来，陷入了债务泥潭。中央政府仍然期望地方政府承担各种其他开支的重任，但它们做不到，也没有好项目。”

对于中国当前经济增长出现的“K型”分化现象，沈明高分析：“中国经济正经历不均衡的K型转变，由高新技术产业引领的上升趋势继续保持增长，增速依然可观。但规模尚不足以抵消下滑趋势带来的拖累，特别是投资和消费的疲软。”

他研判，中国未来的增长路径很大程度将取决于上升趋势能否扩展到高新技术产业之外，涵盖投资、消费以及经济的其他领域，“毕竟这是不均衡的K型增长”。

中国上月消费增长再度不及预期，增速放缓至接近零。企业信心同样低迷，随着政府支出持续下降，制造商、房地产开发商和基础设施建设企业加快削减资本支出。

沈明高认为，中国增长的最大拖累仍是房地产行业，因为这个行业在整个经济中起到广泛的联动作用。他估计，在顶峰时期，房地产及相关产业链约占中国经济活动的三分之一。

“该行业的调整不仅影响投资，还影响居民财富、地方政府财政、上下游产业以及市场。因此，如果房地产业本身不能实现稳定，广大宏观经济将很难在持久的基础上稳定下来。”

王丹则研判，中国房地产市场距离触底还很远，因为房价还在下跌。如果市场认为2014年的房价（几轮房地产大周期峰值前）是一个可接受的水平，那就意味着“从现在到2030年，每年预计还会看到整体房价至少再下跌15%”。

针对经济运行中出现的问题，中国国务院总理李强星期一（28日）主持召开国务院常务会议，提出将研究稳定房地产市场、促进就业和提振内需的新政策。会议也要求加大宏观政策逆周期调节力度，努力完成全年经济社会发展目标任务。

中国经济前景也不全然是坏消息。王丹认为，未来五年将是中国经济发展“最重要的五年”，中国届时将处于更强有力的位置。

面对西方阻扰、国内消费不足和就业疲软，王丹研判，中国官民仍将有足够资产解决问题。此外，中国这段期间在全球供应链中将继续占据最佳位置，对各项领域、各项制造业技术上下游大规模投资也将带来生产力增长。