美国证券交易委员会（SEC）前主席根斯勒（Gary Gensler）警告，美国人工智能（AI）企业面临多重挑战，包括来自中国模型的竞争，以及可能出台的安全限制措施。

据彭博社报道，根斯勒星期二（9月29日）受访时，以OpenAI模型今年较早时攻破科技公司Hugging Face安全防线的事件为例，指出AI存在安全风险。他认为，尽管可以设置安全防护措施，但与中国的竞争使应对这些风险变得更加复杂。

AI业界领袖本月较早时曾呼吁放缓最先进模型的开发，但这一提议很快遭美国总统特朗普否决。特朗普随后也反对通过国际协议为AI设置安全防护措施的倡议。

谈及特朗普将外界对AI的担忧斥为骗局，根斯勒说：“这确实是一项挑战，我知道总统称它为骗局。在这一点上，我与总统意见不同。”

根斯勒也质疑美国AI企业的营收是否与庞大投入相称。他指出，尽管美国在AI领域处于领先地位，美国企业仍有可能采用中国企业的模型。