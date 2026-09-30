中国公安部指挥部署广东等多地公安机关联合香港警方开展集中统一收网行动，打掉一个盘踞粤港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙。

据中新社报道，记者星期二（9月29日）从中国公安部获悉，行动发生在今年5月，共抓获犯罪嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币（约286万新元），扣押各类涉案财物价值约1.7亿元港币（约2769万新元）。

2025年9月，香港警方发现一些香港银行账户跨境资金数据异常，需与大陆公安机关联合开展工作。接到香港警方的协查请求后，中国公安部经济犯罪侦查局抽调精干力量组成专案组，开展破案攻坚。

经侦查，公安机关查明该犯罪团伙在大陆及香港成立空壳公司，利用广东毗邻香港的区位特点，通过境内外“对敲”、虚假贸易、现金黄金走私、虚拟货币交易等手段，搭建非法资金转移通道，为涉赌涉诈等犯罪提供跨境转移资金服务，涉案金额巨大。

大陆公安机关今年5月开展统一行动，冻结1500余万元人民币，现场扣押手机、银行卡等一大批作案工具；香港警方同步出动警力，成功抓获首犯谢某某及两名团伙骨干成员，现场扣押各类涉案财物价值约1.7亿元港币，彻底捣毁该跨境地下钱庄犯罪团伙。

中国公安部经济犯罪侦查局有关负责人表示，近年来，公安机关不断推进与香港警方打击跨境经济犯罪合作，深化执法合作渠道，对跨境经济犯罪形成强大震慑。此次联合行动体现了双方携手维护金融安全的坚定决心，大陆公安机关将进一步加强与香港警方的执法合作，依法严厉打击各类跨境经济犯罪活动，坚决维护粤港澳大湾区经济金融秩序。