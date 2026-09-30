美国总统特朗普说，他不希望与中国国家主席习近平合作治理人工智能（AI）技术，称这么做将使美国企业更难开发出比中国同行更好的人工智能产品。

据路透社报道，特朗普当地时间星期二（9月29日）上午在华盛顿出席一场活动时说：“我们目前领先中国和其他所有国家，我希望保持这种领先。”

特朗普还说，习近平上周访问美国期间，他曾与习近平讨论人工智能问题，并称美国已经在“许多方面”与中国政府展开合作。

美国人工智能公司OpenAI和Anthropic报告称，旗下人工智能智能体出现失控行为，在没有接到指令的情况下入侵客户系统。事件发生后，特朗普政府面临越来越大的压力，要求其采取措施，应对AI技术对公众构成的风险。

这些入侵事件促使研究人员发出警告称，一些人工智能开发者认为，这项技术可能在十年内导致人类死亡，也进一步引发美国民主、共和两党议员要求采取行动的呼声。

特朗普也在星期二发布了一份他与一众科技公司巨头共同签署的文件。

报道称，文件敦促科技企业建立以下四层控制机制：要求企业与外部审计机构或评估机构合作，就企业的人工智能控制和监控系统是否按预期运行进行独立评估；敦促企业指定一个由董事会成员组成的独立委员会，负责监督并听取内部及外部审计师以及AI管控运营团队的汇报。

要求建立内部管控机制，在AI模型训练和部署期间，围绕网络安全、生物安全、化学威胁等领域，对AI模型的能力和对齐（alignment）情况进行监控，以确保AI模型“不会以非预期方式入侵（hack）或访问技术系统”；要求企业设立一个内部团队，确保“所有管控、监控、检测措施均按预期运行”。

这份文件由特朗普以及谷歌、Anthropic、Meta、OpenAI、社交媒体平台X和英伟达的掌门人共同签署。