针对有消息称欧盟拟制定类似美国《贸易法》301条款的工具，中国官方表示，如果欧方执意出台对中国企业或产品的歧视性限制措施，中方必将坚决予以回应，捍卫中国产业合法权益。

中国商务部网站星期二（9月29日）发布新闻发言人答记者问指出，相关工具是典型的保护主义、单边主义措施，不仅无助于解决问题，还会反噬自身，更将扰乱中欧贸易和全球产供链稳定。

发言人称，欧盟也曾经是这类工具的受害者，己所不欲，勿施于人。作为世贸组织重要成员，欧盟始终标榜自身为多边主义的捍卫者，如果不能以身作则，反而带头违反世贸组织规则，必将严重冲击以规则为基础的多边贸易体制。

目前，中欧正在贸易投资磋商机制项下持续开展对话，探讨解决彼此关注。发言人强调，如果欧方一边与中方对话磋商，一边又加码对华示强，将严重破坏彼此信任，干扰磋商整体进程，影响中欧经贸合作大局。

发言人说，中方敦促欧方坚持通过对话管控分歧的正确轨道，并将密切关注欧方后续动向。

中国官媒《环球时报》英文版星期三（30日）引述一名未具名的观察人士分析，如果欧盟推进对华设限，中国将以一套强有力的政策工具作出回应，包括开展反歧视调查、工业和供应链安全调查，以及调查外国补贴的影响等。

报道称，荣鼎集团的资深中欧关系分析师巴金（Noah Barkin）引述欧洲官员透露，德国和法国本周正敲定一份联合文件，呼吁欧盟委员会加快制定一项工具，具体设计细节将交由欧委会决定，其权限可能类似美国针对不公平贸易行为的301条款，以遏制中国在欧盟市场的行为。