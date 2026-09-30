中国国家统计局星期三（9月30日）公布数据显示，9月制造业采购经理指数（PMI）为50.1，较8月上升0.3个百分点，升至扩张区间。

从企业规模看，大型企业PMI为50.6，与上月持平，高于临界点；中、小型企业PMI分别为49.7和48.9，比上月上升0.3个和1.0个百分点，均低于临界点。

从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点；原材料库存指数、从业人员指数低于临界点。

香港《明报》报道，9月PMI符合市场预期，并创下6月录得50.3以来的高点。非制造业商务活动指数则由上月的49升至50.2，高于市场预期的49.2，显示非制造业景气水平明显回升。

国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧解读称，9月制造业PMI重返扩张区间，主要是因为制造业企业生产和市场需求继续改善，以及装备制造业、高技术制造业和消费品行业较快扩张。

与此同时，价格指数继续上升，包括主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均连续两个月回升，制造业市场价格总体水平上涨明显。中小型企业景气也有所改善。