中国安徽省会城市合肥的“一把手”覃卫国说，五年任期是回报组织和人民关心培养的宝贵机会，也是对党性修养和能力作风的重要检验。

据“合肥日报”微信公号星期二（9月29日）消息，中共合肥市第十三届委员会当天下午举行全体会议。覃卫国主持全会。

经无记名投票选举，覃卫国等人当选为中共合肥市第十三届委员会常务委员会委员。覃卫国也当选为中共合肥市委员会书记，张泉、刘卫宝当选为中共合肥市委员会副书记。

覃卫国代表新一届市委作讲话。他说，要在铸牢政治忠诚上作表率、当示范，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。

覃卫国也称，要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以及要在从严管党治党上作表率、当示范，始终牢记“三严三实”，带头树立和践行正确政绩观，巩固发展风清气正的政治生态。

覃卫国还说，五年的任期，是回报组织和人民关心培养的宝贵机会，是干事创业和为民服务的广阔舞台，也是对党性修养和能力作风的重要检验。

合肥市8月23日召开领导干部会议，宣布安徽省委常委、政法委书记覃卫国出任合肥市委书记。覃卫国接替的是三个月前任上落马的费高云。

合肥过去两年半里三度更换“一把手”。覃卫国的前任费高云在去年4月出任合肥市委书记，今年5月因涉嫌严重违纪违法被查。费高云的前任张红文，2024年3月出任合肥市委书记，但一年后就卸任，此后就未出现在公开报道中。

公开资料显示，56岁的覃卫国是广西贵港人，这名壮族官员在广西柳工机械公司任职多年。2009年，他从企业转入地方党政系统，先后出任柳江县长、县委书记、广西国资委副主任、南宁市副市长、广西西江开发投资集团董事长、广西交通投资集团总经理等职务。

2019年，覃卫国跨省调任安徽省政府副秘书长，隔年出任淮北市长，两年后升任淮北市委书记。2024年5月，他升任安徽省副省长，同年7月兼任省公安厅厅长。他在去年7月跻身安徽省委常委，出任省委政法委书记，直至此次履新。