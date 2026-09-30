中国军方和海警星期三（9月30日）同日在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）领海及周边海空域展开战备警巡和执法巡查。这是继星期天（9月27日）军方和海警分别举行海空联合演训和维权执法管控演练后，中方再次在黄岩岛周边展开行动。

据央视新闻客户端报道，中国海警星期三在黄岩岛领海及周边区域开展执法巡查。报道称，9月份以来，中国海警持续加强黄岩岛领海及周边区域执法巡查，依法依规处置非法侵权船只，进一步强化有关海域管控，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

“南部战区”微信公号同日通报，解放军南部战区组织海空兵力在黄岩岛领海领空及周边海空域开展战备警巡。

“南部战区”称，9月份以来，战区部队组织海空兵力持续加强黄岩岛领海周边海空域巡逻警戒，进一步强化有关海空域管控力度，有力有效应对各类侵权挑衅行径，坚决捍卫国家主权安全，坚定维护南中国海地区和平稳定。

此前，中国海警星期天在黄岩岛附近海域组织多艘舰艇开展维权执法管控演练，重点演练登临检查、拦阻冲闯和强制拖离等行动。

万山舰、川山舰、四方舰等多艘海警舰艇参加演练。演练期间，海警舰艇进行查证识别、喊话警告、航路管制和水炮喷射等行动，执法人员也登上模拟的“外方侵闯船只”实施检查。

解放军南部战区星期天也在黄岩岛周边海空域，组织海空联合演训。其中，空军出动了预警机、侦察机和无人机，中国自主研制的大型无人侦察机无侦-7在演训中亮相。这是全球第二款可自由跨越民航航线飞行的无人机。

海军方面则出动了玉林舰、天门舰和青海湖舰三艘舰艇。

中国国防大学国家安全学院大校副教授张弛分析称，从装备上看，包括了空中和海上的一系列先进装备，强化立体封控，“使对方的挑衅举动无所遁形。”

张驰也说，这次演习最重要的意义，就是对菲方“划线立规”， 要让它清醒认识到，“无论它搞什么小动作、拉谁站台，非法图谋都不可能得逞”。

中菲围绕南中国海的海空较量过去几个星期明显升温。