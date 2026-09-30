中国人工智能（AI）企业深度求索（DeepSeek）星期三（9月30日）称，正式开源面向华为昇腾算力平台的基础设施组件。

深度求索星期三在官方微信公号发文称，此次开源的基础设施组件涵盖TileLang高级语言编译工具、计算库和分布式通信库，与此前面向英伟达平台的开源组件一一对应。

深度求索也称，TileLang相较英伟达CUDA语言编程更简单，同时能够充分发挥晶片特性。目前，TileLang已承载了DeepSeek V4系列模型训练中大部分算子的实现。

美国媒体此前报道，深度求索正将使用华为等国产晶片训练大模型列为重要战略方向，以降低对英伟达的依赖，应对美国先进晶片出口管制带来的限制。

此次开源之际，深度求索被曝加大对华为等国产晶片的采用。

美国媒体此前报道，深度求索正将使用华为等国产晶片训练大模型列为重要战略方向，以降低对英伟达的依赖，应对美国先进晶片出口管制带来的限制。

路透社转引美国科技媒体The Information上周一（9月21日）报道，知情人士透露，深度求索创始人梁文锋在最近一次闭门投资人会议上提出这一计划。快科技引述报道说，梁文锋强调这项工作必须成功。

报道称，深度求索预计将在今年第四季度或明年第一季度获得一批新的华为训练晶片，但具体型号和数量尚不清楚。公司计划优先采用华为晶片训练模型。

目前，深度求索在模型训练这一关键环节仍依赖英伟达晶片。梁文锋今年5月曾估算，训练顶级大模型可能需要约5万颗英伟达GB300晶片，若采用华为昇腾950，则可能需要约20万颗。