一项非官方调查显示，随着产出和新订单增长加快，中国9月制造业扩张速度创五个月新高。

据路透社报道，星期三（9月30日）公布、由标普全球编制的RatingDog中国制造业采购经理指数（PMI），从8月的51.5升至9月的52.1，继续高于区分扩张与收缩的50荣枯线，也超过路透社调查预估的51.6。

调查显示，9月制造业产出增速创4月以来新高，新订单增速达到五个月来最快。其中，新出口订单增速创七个月新高，受访企业指出，多个亚洲经济体的市场状况有所改善。

产能压力促使企业增聘员工，带动就业指数从8月的50.0重回扩张区间。

当天公布的RatingDog中国服务业PMI也从8月的51.4升至9月的51.6，显示服务业扩张速度创三个月新高。在需求改善和企业积极拓展客户群的带动下，服务业新订单增速创6月以来新高，新出口订单增长也较上月加快。

延伸阅读 中国9月制造业PMI升至扩张区间

另一方面，官方调查同样显示制造业景气回升。中国国家统计局星期三公布，9月制造业PMI为50.1，较8月上升0.3个百分点，重回扩张区间；非制造业商务活动指数则上升1.2个百分点至50.2。

官方与非官方制造业PMI调查的样本覆盖有所不同：非官方调查相对更多反映规模较小、出口导向型企业的经营状况，官方调查则覆盖更多大型企业。