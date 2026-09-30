中国“国防七子”高校北京理工大学一名女教师被指严重违反教师职业道德规范和行为准则，校方已解除雇佣关系。她此前曾被投诉歧视男性、宣扬“极端女权”。

综合“星岛头条”等媒体报道，网传聊天记录显示，开设选修课“数字时代下的女性权益保护”的北理工助理教授裴轶，在9月开学后在群组内向学生称，“本门课有一定的巧克力属性，可能会让某些同学不适，如果抱着要学分或看热闹的心态，建议及早退课”。

部分学生和网民认为，她借用网络说法“人吃巧克力没事，狗吃巧克力会死”，暗指男性学生为“狗”，引发部分学生不满。

事件上周经披露后掀起热议，课程随后被叫停，有网民批评裴轶是“极端女权”。

北理工星期二（9月29日）发布情况通报，称收到反映该校裴姓教师的线索。学校高度重视，第一时间成立专项工作组，开展全面细致的调查工作。

经查实，裴姓教师存在严重违反教师职业道德规范和行为准则等行为，造成严重不良影响，决定取消其研究生指导教师资格，并撤销其北理工教师岗位任职资格，解除聘用关系。

随着舆论不断发酵，有网民挖出裴轶曾在个人社媒上发表“我支持男的低人一等”等言论，相关截图在网上热传，她被指责制造性别对立。不过，也有支持者认为，反对者的过激反应正好体现出开设女性权益相关课程的必要性。