美国共和党籍参议员、参议院军事委员会主席威克（Roger Wicker）星期二（9月29日）与台湾驻美代表俞大㵢会面后说，华盛顿必须履行对台湾的安全承诺。

据路透社报道，美国与台湾没有正式外交关系，但仍是台湾最重要的国际支持者和武器供应国。根据1979年通过的《台湾关系法》，美国有义务向台湾提供自卫所需的手段。

威克在声明中说：“作为国会议员，我们有责任确保这部法律得到遵守，并确保有关台湾防务需求的决定，是基于我们对军事必要性的共同评估。”

他也与俞大㵢讨论了他所称的北京对美国印太盟友日益加剧的侵略行为。威克说，美国国会已依据《台湾关系法》授权并拨款，大幅增加资源，为台湾提供更多培训、安全援助和军售，相关授权必须按照国会原意行使。

威克还敦促美国遵循前总统里根确立的先例，不就对台军售问题与北京磋商。另有四名共和党参议员上周呼吁特朗普政府，放行逾150亿美元（191亿新元）遭搁置的对台国家安全援助。

北京多次要求美国停止对台军售；美国总统特朗普今年5月访问北京后说，正暂缓推进一项价值约140亿美元的新对台军售计划。

中国国家主席习近平与特朗普上周在白宫举行年内第二次会谈。美国国务卿鲁比奥会前说，美国须权衡全球需求，并称武器一旦售出，美国便不再拥有，引发台湾对军售延宕的担忧。特朗普会后则仅提到，习近平理解他在台湾问题上的立场。

台湾国防部长顾立雄星期二受访时说，习特会后，台方“已经多次收到美方说明，美国对台政策没有改变”；双方持续讨论进行中的军售案，“据我了解，目前为止我们没有收到任何变更通知”。