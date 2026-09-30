香港媒体引述消息报道，网络媒体“Boom News—爆炸头”创办人邓浩荣被港警国安处拘捕。

综合“星岛头条”、“香港01”等报道，邓浩荣星期三（9月30日）早晨在佐敦区被拘捕。另有一名人士被拘，据悉涉及“831太子站外散播假讯息煽动”。连同较早前的拘捕行动，国安处至少已拘捕五名人士。

报道称，8月31日晚，有人在港铁太子站外手持花束、叫喊煽动口号，悼念所谓“831事件”，涉嫌散播假消息，以谎言攻击港府及抹黑警队，意图煽动他人憎恨港府及执法部门。港警本月3日拘捕两男一女，年龄介于33岁至79岁。

香港警方此前称，所谓“831事件”并无事实根据，别有用心的人借此散播谎言、攻击香港特区政府及抹黑警队，企图以危害社会安宁的手段达致其政治目的。

2019年8月31日晚，香港反修例示威期间，港铁太子站内有人发生冲突，警员随后进入月台和列车车厢，以警棍及胡椒喷雾制服多人。相关执法画面引发警方是否过度使用武力的争议，事件此后成为反修例运动中的争议焦点之一。

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另据介绍，“Boom News—爆炸”主要由独立记者邓浩荣营运，其毕业于香港中文大学，过去曾担任“中大学生报”及“高登新闻台”的记者。他于2020年开始发展个人网台、自媒体及YouTube频道，并以“爆炸头”为品牌名称。