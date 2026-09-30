前台湾国家发展委员会主委、前国立台湾大学校长管中闵建议，两岸可在亚细安（台湾称东协）开展合作，由台湾扮演“信任中介”，协助大陆人工智能（AI）模型在当地合规应用。

综合台湾《联合报》《工商时报》报道，管中闵星期二（9月29日）出席在上海举办的两岸创新发展周论坛时说，在AI新时代下，中国–亚细安自贸区会是两岸合作的关键，台湾可以扮演信任中介角色。

他指出，两岸合作已经从旧模式演变至新方向，从实体、金融资本转往人力资本；从制造垂直整合转往服务的解决方案；从大众市场转往异质的分众市场。若台湾想在两岸合作找到机会，就必须在AI优势找到机会。

管中闵认为，国际格局正从美国单极霸权转向两极或多极，加拿大倡议中等力量国家加强联系便是一例。在亚洲，亚细安拥有原料、供应链和市场优势，但成员国之间的文化与发展差异，以及基础设施建设不均，也为两岸企业创造了合作空间。

他建议，两岸企业可在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）及亚细安市场寻求合作，特别是将大陆的轻量化端侧AI模型与台湾硬件设备结合。

管中闵认为，两岸在亚细安合作，台湾可扮演“信任中介”、缓冲的角色。他指出，台湾是全球跨境隐私规则论坛（Global CBPR Forum）创始成员，台企可以协助在地企业隐私标章申请，执行CBPR、GDPR合规流程。同时，台企也可结合大陆AI模型，执行本地部署和端侧处理，做到在地数据合规。