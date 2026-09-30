北京大学提出要“过紧日子”，有网民猜测北大“没钱了”，对此，中国官媒称，过紧日子的账不该这么算。

《人民日报》旗下公众号“人民锐评”星期三（9月30日）发表评论文章《“连北大也没钱了”？“过紧日子”的账不该这么算》。

文章写道，把过紧日子理解成“没钱了”，显然把账算窄了。有没有钱，是财力状况；该不该精打细算，体现作风要求和治理能力。

文章称，实际上，近年来包括北大在内的多所高校预算均保持增长。但收入增加，不意味着每项开支都应水涨船高。

文章指出，高校经费无论来自哪里，最终都要服务立德树人、科研创新。从会议材料是否必须印得精美，到设备能否调剂共享，再到一般性活动有没有实质内容……方方面面，检验着预算有没有刚性、资源配置是否科学。

文章总结道，回看北大禁去21个景区开会引热议，无论是高校的一纸细则，还是党政机关的长效实践，贯穿其中的是勤俭办一切事业的清醒与担当。该紧处一分不松，该保处一分不少，让每一笔钱都花得明白、用出效益——事业发展添后劲，民生保障更坚实。

北京大学此前印发《北京大学落实过紧日子要求实施办法》，明确不得到21个风景名胜区开会，并约束会议、培训、差旅、资产购置等支出。

被网民调侃为“北大严选”的21个风景名胜区，曾在2014年9月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》出现。

通知规定，中共各级党政机关一律不得到八达岭—十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山—乐山大佛、九寨沟—黄龙、黄果树、西双版纳、华山共21个风景名胜区召开会议。