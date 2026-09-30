台湾创刊72年的《皇冠》杂志将在12月出版最后一期。这本被台媒形容为台湾最长寿的文学杂志之一，曾刊载张爱玲、琼瑶、三毛等知名作家的作品。

综合《联合报》、中时新闻网、风传媒等报道，由平鑫涛在1954年2月创办的《皇冠》杂志，在走过72年后，由发行人平珩星期二（9月29日）宣布，将于今年12月出版最后一期。

平珩说，2014年创刊60周年时，《皇冠》曾以“圆满”为题出版纪念特刊。此后又继续走了12年。如今，在皇冠文化集团于不同领域各自开枝散叶之际，杂志选择以“圆满之后的圆满”，为这段漫长旅程完成最后一个篇章。

平珩称，《皇冠》走过72年、与约6800名作者，共同编织出一条文学长河，累计刊载约2万8000篇文章、约7000万字。她说，若将这些页面首尾相连，可绵延约55公里，超过一场马拉松的距离。

至于停刊原因，平珩透露，考量因素包含环境剧烈改变。她指出，整体经营问题已不再是单纯的书籍销售那么简单，并坦言其实早在60周年时就有萌生停刊念头，但当时觉得可惜，因此继续经营，最终在今年7、8月间真正下定决心要画下句点。

平珩还说，她没有上一辈那样的天分与胆识，守成或许还可以，但要在基础上做出全新突破并不容易。

对于《皇冠》是否可能在纸本停刊后以电子版延续，平珩说，目前并没有推出电子杂志的规划。她认为，电子出版不应只是把纸本转换成电子档，若要推出电子版，从内容编辑、呈现方式到发行模式，都应重新设计。

台北教育大学语文与创作学系副教授杨宗翰说，《皇冠》在台湾文学史上的存在相当特别，过去刊登及出版的作者与作品，从纯文学到大众文学都有，面向十分多元。

杨宗翰表示，《皇冠》结束经营，不只令文学圈感到遗憾，一般社会大众也同样感到不舍。

《皇冠》曾刊载多位知名作家的作品，包括琼瑶、三毛的散文和小说。张爱玲也曾在《皇冠》发表《怨女》，此后成为杂志最受瞩目的作家之一。

《皇冠》创办人平鑫涛也是琼瑶的丈夫。平鑫涛2019年病逝，琼瑶则于2024年逝世。