美国媒体报道，中国长期存在的“双速”经济正导致其金融市场走势愈发分化。中国股市与债券收益率本月双双跌至逾一年低点之际，人民币却一路走强。

据彭博社报道，市场愈来愈将疲弱的内需经济与韧性十足的出口部门区分开来。这种日益扩大的分化，与去年此时的叙事形成鲜明对比。当时中国股市、债市与人民币齐涨，令投资人乐观认为，中国正摆脱“不可投资”的标签。

BNP Paribas Asset Management驻伦敦的基金经理Sophie Huynh说，脱钩主要是由于中国经济持续双速发展。她表示，中国股市反映出内需疲软，消费低于政策目标，房地产仍是拖累因素。另一方面，由于贸易顺差稳健、人民币国际化以及资金流入，自今年初以来，人民币走势已完全与利差脱钩。

沪深300指数是今年表现最差的主要股票基准指数之一，迄今已下跌约6%。韩国综合股指和台湾加权指数同期均上涨逾60%。与此相对，人民币却是今年亚洲兑美元表现最好的货币，在出口强劲支撑下，人民币兑美元汇率升至三年多来的最高水准，有望实现连续第七个季度上涨。

报道称，许多投资人认为，这种分化局面将持续下去。市场对消费、房地产及民营经济活动全面反弹的信心仍然有限，近期数据也支持这一看法：8月出口增长加快，但消费支出与投资仍然低迷。