中美元首会晤后将两国作为“二战盟友”的历史列入成果共识清单，引发台湾方面批评。面对台湾媒体提问，大陆国台办发言人张晗称，民进党当局刻意歪曲抗战历史，一再兜售“台独”史观，妄想分裂国家，“是对历史的背叛，对先烈的亵渎，对民族的背叛”。

综合《联合报》《中国时报》等台媒报道，大陆国台办星期三（9月30日）举办例行新闻发布会，有台媒就台湾陆委会不满大陆二战历史叙事提问。张晗回应时称，抗战胜利是全体中华儿女、两岸同胞的胜利与共同历史记忆。

张晗也依据大陆法理进一步说，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，是中国领土不可分割的一部分。1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府宣告成立，取代中华民国政府，成为代表全中国的唯一合法政府。

张晗称：“这是在中国国际法主体没有发生变化情况下的政权更迭，中国的主权和固有领土疆域没有改变，中华人民共和国政府理所当然地完全享有和行使中国的主权，其中包括对台湾的主权，这也是国际社会的共识。”

中国国家主席习近平访美期间，和美国总统特朗普双双提及中美在第二次世界大战期间的合作情谊。台湾大陆委员会9月25日在官网发新闻稿指“中共传播错误史观，无法抹灭中华民国才是美国二战期间坚实盟友的历史事实”。