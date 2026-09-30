中共中央机关刊物《求是》将发表中共总书记习近平的文章，文章称，必须坚持在发展中保障和改善民生，要把发展经济和改善民生有机统一起来。

据新华社报道，星期四（10月1日）出版的第19期《求是》杂志将发表习近平的文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》。这是习近平2012年11月至2026年1月期间有关论述的节录。

文章称，中国式现代化，民生为大。必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。

文章称，要坚持以人民为中心，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，增强均衡性和可及性，扎实推进共同富裕。

文章提出，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，统筹做好教育、收入分配、就业、社会保障、医疗卫生、住房等方面的工作，不断推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展，不断促进社会公平正义，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

文章指出，民生工作直接同老百姓见面、对账，来不得半点虚假，承诺了的就要兑现，要一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。坚持尽力而为、量力而行，统筹需要和可能，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。引导广大群众树立通过勤劳致富改善生活的理念，使改善民生既是党和政府工作的方向，也是人民群众自身奋斗的目标。

文章强调，发展经济的根本目的是更好保障和改善民生，抓民生也是抓发展。要把发展经济和改善民生有机统一起来，制定经济发展政策同步嵌入改善民生的要求，制定民生政策同步考虑促进经济发展的效应，使民生改善和经济发展有效对接、相得益彰。