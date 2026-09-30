中国东方航空一名空姐被曝在推餐车时不慎碰到男乘客手肘，遭辱骂后下跪，引发舆论关注。东航回应称，涉事乘客威胁脚踢乘务员，公司已为受惊员工提供心理疏导，并将依法依规维护员工职业尊严。不过，东航未说明下跪的具体情况，也未交代是否会对涉事乘客采取进一步措施。

一名张姓网民星期一（9月28日）发布的视频显示，机舱内一名空姐双膝跪在餐车旁；视频仅数秒，没有人声。视频配文：“太过分了！这位乘客！林子大了什么鸟都有。”

这名网民说，他当天乘坐从合肥飞往大连的航班，途中拍到这一幕。当时，空姐推餐车送饮料，不慎碰到一名男乘客的手肘，随即道歉，但对方仍不罢休。他称，空姐曾下跪两三次，并提出让对方踹自己一脚以平息怒气，但他没有拍下全程。

据他描述，餐车当时移动速度不快，男子手肘没有出血，乘务长也拿来冰袋为他冰敷；男子随后还要求空姐在航班落地后陪同就医。

张姓网民未披露航班号，但视频带有“东航”标签，网民结合空乘制服样式，初步判断涉事航司为东航。经查询，东航当天执飞合肥至大连夜间航线的航班为MU6741。

东航安徽分公司工作人员对极目新闻说，已将此事上报。《齐鲁晚报》则引述东航内部人士称，涉事乘务员为安徽公司员工，乘客当时正在睡觉，被餐车轻微碰到后惊醒。内部人士还依据公司规定推测，乘务员很可能受罚。

相关视频传播后，相关话题登上微博热搜。不少网民批评涉事乘客咄咄逼人，也有人质疑航司为何未能及时保护员工，避免她受辱下跪。

东航星期三（9月30日）在微博发布事件说明称，经核实，航班乘务员在推餐车提供饮料服务过程中，全程提示旅客注意，因一名旅客处于睡眠状态，不慎造成餐车与他的手肘发生触碰。乘务员当即反复致歉，查看旅客状况。

通报称，涉事旅客情绪激动，连续使用粗俗过激言语，并出现威胁脚踢乘务员、要求当事乘务员落地后陪同就医等言行，导致乘务员受到惊吓。为维护飞行安全和客舱秩序，乘务长、安全员迅速介入协同处置。

根据通报，航班落地后，医护人员上机检查旅客未有明显外伤或肿胀、无须进一步处理，旅客拒绝地面人员陪同送医，自行离开。

东航说，事件发生后，公司第一时间对当事乘务员开展心理疏导与关怀支持，涉事员工已恢复正常工作。公司正协同相关方对事件过程进行全面复盘取证，并称将严守航空安全底线，依法依规维护员工职业尊严。