中国生成式人工智能（AI）用户规模持续扩大，截至今年上半年已突破7亿人，普及率超过五成，智能问答是最主要的应用场景。

据央视新闻报道，中国互联网络信息中心政策与国际合作所星期二（9月29日）在中国互联网基础资源大会上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》，介绍生成式AI的用户使用、产业应用及政策发展情况。

报告披露，76%的用户会使用生成式AI回答问题；使用这类工具处理图片或视频、文本，以及工作总结、会议纪要或简报的用户，占比分别为47.8%、37.6%和32.5%。AI综合助手、AI效率办公等应用的使用次数，同比增幅均超过100%。

报告指出，生成式AI正从少数人的“尝鲜工具”，转变为大多数人的日常帮手，应用场景日益多元，智能设备也带动智能消费潜力释放。

报告说，38.7%的网民近半年曾在网上购买智能硬件设备，其中购买智能可穿戴设备的占20.2%，购买智能手机、平板电脑等3C数码产品的占18.2%。

在模型发展方面，报告称，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等中国企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，全球主流大模型调用榜单上排名前六的模型均来自中国团队。

报告也指出，中国国产模型与国产算力晶片正加快适配，AI应用已覆盖钢铁、有色金属、电力及通信等重点行业，并逐步深入产品研发、质量检测和客户服务等环节。截至今年6月，规模以上制造业企业的AI技术应用普及率已超过三成。

具身智能也是产业发展的活跃领域。报告显示，今年上半年，中国人形机器人整机产品超过400款，预计全年整机产量将突破10万台。具身智能机器人的应用场景已涵盖工业生产、医疗手术和生活服务等领域。