出任上海市代理市长不到一个月，“70后”中共上海市委副书记朱忠明星期三（9月30日）正式当选上海市长。

据“上海发布”微信公众号消息，上海市十六届人大五次会议当天在世博中心举行，朱忠明当选上海市市长。

现年54岁的朱忠明是浙江海宁人，1993年从武汉大学经济学院财政与审计系审计学专业毕业后，进入浙江财政系统工作。他从科员做起，2002年升任浙江省财政厅办公室副主任，2008年任省财政厅副厅长。

在浙江省财政厅工作近20年后，朱忠明2012年1月转任温州市副市长，同年8月出任温州市委常委、瓯江口新区开发建设管委会党委书记。

2015年7月，朱忠明出任浙江省审计厅副厅长，并在2017年4月升任厅长；2020年1月转任浙江省财政厅厅长。他在浙江工作期间，与现任中国国务院总理李强有工作交集。李强2013年至2016年担任浙江省省长。

2020年4月，朱忠明首次离开工作26年的浙江，出任湖南省副省长，成为该省首名“70后”副省长。隔年6月，他调任中国财政部副部长，成为当时财政部最年轻、也是唯一的“70后”副部长。

朱忠明2024年7月出任上海市委副书记，随后兼任市委政法委书记。当时有分析指出，上海市长龚正接近正部级干部65岁的退休年龄，朱忠明可能是市长接任人选。

今年8月29日，朱忠明以市委副书记、市政府党组书记的身份主持召开市政府党组会议，首次证实他已担任上海市政府党组书记这个职务。随后，他在9月4日被任命为上海市代理市长。