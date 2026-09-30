中国网信部门部署开展为期两个月的“清朗·整治短视频虚假人设乱象”专项行动，重点整治假扮弱势群体、编造冲突剧情等五方面突出问题。

“网信中国”微信公众号星期三（9月30日）消息，专项行动重点整治以下五方面突出问题：假扮弱势群体；虚构职业资质；利用人工智能等仿冒人物；鼓吹奢靡迷信，以及编造冲突剧情问题。

假扮弱势群体方面，官方重点整治假扮新就业群体，策划摆拍“带娃送外卖”“高学历送外卖”等情节，以渲染生活困顿、谋生艰辛等方式骗取公众同情。

二是假扮农户、山区困难群众、农村基层干部、农产品收购商等角色，打着助农名义带货。

三是假扮残疾人、重病人士，塑造极端困苦人设和悲惨身世。四是假扮婚恋情感失意人士，引流牟利。

鼓吹奢靡迷信问题方面，官方重点整治的内容包括租借豪车豪宅、奢侈品，摆拍高档消费画面，包装富二代、名媛等豪门身份，炒作攀比炫富，引流牟利；打造草根创业、奋斗逆袭人设，制造暴富假象，通过招商加盟、售卖货源、创业课程、付费社群等方式引流牟利；以及包装风水大师、占星师、玄学导师等身份，输出迷信内容，以“改运消灾”等话术售卖商品、付费测算、私域导流牟利。

编造冲突剧情问题则包括假冒公益人士、自导自演救助他人等“行善救助”剧情；编造家暴、辍学、弃养、失散、绑架等矛盾冲突、治安事件，误导网民，煽动社会恐慌、愤怒情绪；炮制“人性测试”等矮化丑化特定地域或群体的短视频，虚假塑造“丑态”“整蛊”叙事，挑动群体对立等。

据介绍，网信部门将加大违规账号和平台查处力度、强化短视频发布环节规范标注，并加强重点板块呈现管理，包括严禁在榜单、推荐等位置推送虚假人设类短视频等。

网信部门也将强化特定群体权益保障措施力度，对虚假打造“AI霸总”“养生大师”等人设诱骗老年人、散布或集纳谣言贬损农村农民形象、冒充专业领域人士误导网民的短视频，依法依规严格处置。