台湾立法院长韩国瑜提醒国民党立委，预算审查争议可能影响年底县市长选情，呼吁党籍立委先做好分内工作，再批判和监督行政部门。他也警告，外部环境险恶，国民党没有太多犯错的空间。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，立法院新会期星期二（9月29日）开议，国民党当天举行立法实务研讨会。韩国瑜过去出席致辞时通常开放媒体拍摄，此次则闭门进行。

据与会国民党立委转述，韩国瑜说，他到各地助选时，遇到不少民众质疑国民党“到底审不审预算”。因为一般民众未必了解行政院不副署等争议，接收到的信息往往被简化为“立法院不审预算”。

他因此呼吁党籍立委要考虑到正在参选县市长的党员，针对2026年度追加预算、附属单位基金预算，以及2027年度总预算和附属单位基金预算，先自己把分内工作做好，再来批判和监督行政部门。

韩国瑜指出，今年县市长选举需要立委协助辅选，而县市长选举结束后，接下来就轮到立委选举。立委现在支持县市长参选人，其实也是支持自己。

他说，今年底的县市长选举，国民党非常辛苦，面对弊案是“有箭没有弓”的状态，媒体资源严重不足，“做错事会被无限放大，非常吃亏”。

他也认为，五院应该坐下来沟通，不应利用司法罗织罪名，否则将对民主制度造成很大伤害。

韩国瑜还以自身遭受批评的经历勉励党籍立委，称“全台湾被黑得最惨的人是我”，提醒国民党员要有肚量、心胸开阔，最重要的是团结，并希望立委在年底前全力协助县市长选举。

对此，国民党立委李彦秀回应时，认同韩国瑜语重心长的提醒。她说，面对2026年和2028年的选举挑战，国民党不仅没有犯错空间、没有悲观的权利，在野党更没有不合作的本钱。

她认为，在野党应聚焦民众最关心的议题，预算删减和冻结除了要为民众把关，也须提出让民众有感的证据与论述，才能达到监督效果。

另一方面，台湾行政院长卓荣泰星期二赴立法院作施政报告，呼吁立法院支持2027年度总预算、涉及军公教加薪的2026年度追加预算、强化防卫及不对称战力的采购特别条例，以及人口政策、中小微企业等重大优先法案。不过，国民党团立委全数缺席报告，仅有部分民进党立委在场聆听。