出于安全考虑，德国政府拟阻止中国国有企业中远海运集团收购德国物流公司Zippel。

据路透社报道，中远海运计划收购总部位于汉堡的Zippel公司80%股权。这一公司主要从事海港与内陆之间的集装箱运输。

德国《商报》星期二（9月29日）引述一份政府备忘录称，这项收购可能造成战略依赖，并在政治动荡时被用作施压筹码。

近年来，欧洲各国政府日益警惕中国国有企业对物流和交通基础设施的投资，担心这类投资可能让中企获取敏感的供应链信息，并使欧洲对其产生依赖。

德国经济部透露，正根据外国投资审查程序评估这笔交易。中远海运驻德国发言人则说，在收到德国政府的最终决定前，公司无法置评。

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Zippel发言人说：“我们已注意到这一决定。公司的业务将照常运作。”

德国反垄断机构已在今年2月批准这笔交易，但指国家安全问题不在审查范围内。

Zippel董事总经理普拉斯（Axel Plass）6月接受行业刊物DVV访问时说，经济部的投资审查部分涉及公司的软件系统，以及是否处理敏感数据。

中远海运已持有汉堡港一座集装箱码头的少数股权。这项投资在2023年获德国上届政府批准，尽管当时执政联盟内部对此存在严重分歧。