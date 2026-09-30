（北京讯）位于中国河北省辛集市的全球最高钢混塔架风电机组，星期三（9月30日）完成并网发电，其轮毂中心高度达到204米，高度相当于70层居民楼。

这一机组的建设方为中国华电集团，该公司在官网发文称，上述风电项目集群投产后，预计年发电量约20.65亿千瓦时，节约标准煤约69.25万吨，减排二氧化碳约169.86万吨，成为京津冀地区的重要新能源基地。

辛集这一项目采用了中国国产自主研发超高钢混塔架技术，通过整机与钢混塔架的耦合设计，从设计源头避免了系统性共振问题，并可像搭积木一样筑起高塔，是目前全球最高混塔式塔架的工程应用。

中国华电集团称，机组正式并网发电，标志着中国超高钢混塔架技术取得新突破，达到国际先进水平。

中国正在大力推进新型电力系统建设，河北辛集这一机组投运后，与同等规模160米塔架机组相比，预计年发电小时可提升220小时，年发电量可提升6%，每年可多节约标准煤550吨，多减少二氧化碳排放1371吨。