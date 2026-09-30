中国商务部以案情复杂为由，将涉及美国全球产业链供应链及绿色产品贸易相关措施的两项贸易壁垒调查，延长至今年12月27日。

据新华社星期三（9月30日）报道，商务部发布两则公告，分别延长对美国“破坏全球产供链”及“阻碍绿色产品贸易”相关做法和措施的调查期限。

两项调查均于今年3月27日启动。商务部此次依据《对外贸易壁垒调查规则》第三十二条，决定延长调查期限。按照立案公告，调查应在立案后六个月内结束，特殊情况下可延长，但延长期不得超过三个月。

根据中国商务部今年3月发布的公告，在产业链供应链调查中，商务部列举的美国措施包括限制或禁止中国产品进入美国市场、限制或禁止高新技术产品对华出口，以及限制或禁止关键领域双向投资。中国认为，这些措施可能严重损害中国企业的贸易利益，部分措施涉嫌违反世界贸易组织规则等经贸条约或协定。

绿色产品贸易调查则涉及美国限制绿色产品对美出口、减缓新能源项目部署，以及限制相关技术合作等措施。

这两项调查是中国对美国两起301调查的回应。中国商务部3月27日表示，美国贸易代表办公室此前分别以“产能过剩”和“未有效禁止强迫劳动产品进口”为由，对包括中国在内的16个及60个经济体发起301调查。中方对此表示强烈不满，并称为维护相关产业利益，对等启动两项贸易壁垒调查。

商务部当时也表示，将根据调查情况采取相应措施，维护自身权益。

此次调查延期之际，中美也延长了贸易休战。上周华盛顿习特二会后，两国宣布，将去年10月底在釜山达成的贸易休战安排，从今年11月10日延长至明年1月10日。