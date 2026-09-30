中共总书记、中国国家主席习近平在中国国庆招待会上说，要坚持独立自主的和平外交政策，为变乱交织的世界注入更多确定性和正能量。

据新华社报道，庆祝中华人民共和国成立77周年招待会星期三（9月30日）晚在北京人民大会堂举行，由国务院总理李强主持。中共政治局七常委和中国国家副主席韩正悉数出席。

习近平致辞时说：“77年来，我们党团结带领人民不懈奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，正朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标奋勇前进。此时此刻，我们为新中国取得的举世瞩目成就无比自豪，对中国式现代化的光明前景充满信心。”

他指出，今年以来，全党全国上下锐意进取、奋力拼搏，编制实施“十五五”规划，扎实推进各方面工作，中国经济顶压前行、向新向优、展现出强大韧性和活力，党和国家事业取得新进展新成效。

习近平提出，要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步深化改革开放，更好统筹发展和安全，推动经济持续向新向优向好发展，切实保障和改善民生，努力完成全年目标任务，实现“十五五”良好开局。

他并指，要坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方针，支持香港、澳门更好融入和服务国家发展大局，保持长期繁荣稳定；要深化两岸交流合作，坚决打击“台独”分裂势力，反对外部势力干涉，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业。

习近平也说，要坚持独立自主的和平外交政策，推动落实四大全球倡议，推动构建人类命运共同体，为变乱交织的世界注入更多确定性和正能量。