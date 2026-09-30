（广州综合讯）广州市星期三（9月30日）发布现房销售新规，成为继北京、上海之后，中国第三个发布“现售制”执行细则的一线城市。

综合《21世纪经济报道》与南方网报道，广州市住房和城乡建设局等三部门星期三联合发布了关于贯彻落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的实施意见。

当中提出，将有序实施商品住房现房销售，8月28日后，实行预售的商品住房项目，单体建筑应完成主体结构封顶。

北京、上海此前分别在9月24日与28日发布了现房销售政策，三地的执行细则存在细微区别。关于商品房的定金收取规则，广州是收取比例最高的城市，定金上限为房屋总价的5%，北京是不超过总房价的1%，上海不超过3%。

在土地款支付期限方面，北京要求余款在两年内缴清，上海则要求余款一年内缴清，经决策可再延一年，不计利息，广州也采取与上海同样的“1+1”模式。

此外，广州明确可以分栋开发，北京、上海暂未有此规定。中指研究院广州分院研究主管陈雪强认为，对房企而言，这一政策支持有助于加快项目开发入市，无需等项目整体竣工即可按楼栋推进销售，有助于资金回笼。

中国住建部、自然资源部、金融监管总局8月28日联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》，要求完善商品住房预售管理、推行商品住房现房销售，实现购房“所见即所得”模式，这将改变中国房地产行业从1994年沿用至今的“预售”模式。

北京、上海和广州“现售制”细则落地后，预计中国更多城市将陆续发布相关规定。