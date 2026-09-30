台湾立法院通过的“鞭刑公投”提案遭中央选举委员会否决后，在野中国国民党立法院党团决定提出《刑法》修正案，针对重大性暴力、吸毒驾驶、虐童致死致重伤，以及重大诈欺等四类犯罪增列鞭刑。

提案的国民党立法院党团首席副书记长洪孟楷接受《联合早报》采访时说，这项修正案参考了新加坡的做法，规定18岁以下与65岁以上者不适用鞭刑，且鞭刑地点及相关配套措施仍须由法务部和卫福部确定，若行政部门消极不作为，即使完成立法也未必能施行。

台湾的《刑法》并未废除死刑，但民进党政府2016年上台后，透过执行层面与司法释宪，对判决和执行死刑设下极高门槛，被视为“实质废死”。但因近年不断发生虐童致死等重大犯罪，社会强烈要求治乱世用重典。

在不少媒体和机构的民调中，约八九成参与调查者反对废除死刑。台湾民间反诈骗协会7月初公布的民调中，有84.7%民众支持政府针对重大诈骗、虐童、性侵等犯罪引进鞭刑。

国民党便参考新加坡的法律，在立法院提案进行鞭刑公投。民众党内部则看法分歧，在立法院表决时弃权，国民党最终以多数优势通过。

然而，中选会8月下旬予以否决，理由是这实质上是要求通过公投建立新的刑罚制度，具有“立法原则之创制”性质，并非立法院可交付公投的重大政策。中选会也指，鞭刑是以公权力向受刑人施加肉体痛苦的身体刑，在多数国家被视为残忍、不人道且侵害人性尊严的刑罚，也有违反台湾《两公约施行法》的疑虑。

对此，国民党和民众党强烈谴责中选会扩权、滥权，指中选会无权否决立法院通过的提案。

国民党团书记长许宇甄星期三（9月30日）和洪孟楷召开记者会，宣布党团52位立委决定推动鞭刑入法，主要是针对重大性暴力、毒驾、虐童致死致重伤及重大诈欺等四类犯罪行为。草案规定法院得判处三下以上、12下以下强制鞭打，数罪并罚最高12下。

洪孟楷指出，民进党在野时也曾主张“鞭刑入法”，连署立委包括现任总统府秘书长潘孟安、民进党秘书长徐国勇、民进党立法院党团总召蔡其昌等，国民党籍的现任云林县长张丽善等人也参与连署，民进党当时称新加坡的鞭刑符合正义和效率。

洪孟楷呼吁行政部门、法务部不要再拿人权当遮羞布，欢迎各党团提出相关修法版本，在立法院进行充分讨论。

执政的民进党立法院党团干事长庄瑞雄对国民党提出刑法修正案表示欢迎，但他也反问，加入鞭刑后，就能吓阻犯罪吗？民众党立法院党团总召陈清龙则重申，这种刑罚手段的重大调整，必须经过充分的公共讨论。

对于民众党未来在立法院表决时未必支持鞭刑入法，洪孟楷受访时说，民众党八位立委中，四位强烈支持、四位强烈反对，未来希望能够透过这个修法过程，更好地展现台湾社会的主流民意，“就是说台湾到底需不需要用更积极有效的方式去遏阻诈骗、遏阻犯罪，我想这才是我们的立法精神”。