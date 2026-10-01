“它对猫砂的气味和品质不太满意，你们最近是不是更换猫砂？”“90后”宠物沟通师徐佩玲接到一名养猫者的求助后如此问道。

在北京运营宠物沟通工作室的徐佩玲，得到饲主确认后，继续解读猫咪传递的情绪：由于不适应新猫砂，猫咪试图乱尿抗议，希望主人换回原来的猫砂。

这是徐佩玲的日常工作缩影——为饲主搭建和宠物沟通的桥梁。

每天清晨，她的工作从整理宠物沟通委托开始：划分客户需求、敲定服务排期，再收集宠物照片、视频、名字等资料，汇总饲主的疑问与诉求，随后正式开启“精神调频共振”的沟通流程。

“和动物建立联结的关键，是直视它们的双眼。”徐佩玲接受《联合早报》采访时解释，当自身精神频率调整至与宠物同频共振后，脑海中会浮现画面、情绪与零碎信息，“就像千里之外的象群能感知同伴逝去，所有生物天然拥有跨越距离的情绪共鸣能力”。

以徐佩玲为代表的宠物沟通师，近年在中国迅速增多，相关服务在各大社交平台兴起。

她的客户需求各有不同，有人想读懂宠物的内心情绪，有人希望矫正宠物的异常行为，有人想寻找走失的毛孩子，还有人希望在宠物重病或安乐术前好好告别，或是与离世的宠物重建情感联结。

10多年前，宠物沟通在中国还是一片空白，但随着宠物经济近来高速增长，覆盖宠物全生命周期的产业链日趋完善，这类跨物种的情感沟通服务逐渐走入大众视野。

徐佩玲最早接触宠物沟通是在2012年。她在阅读外文专业书籍时，了解到人与动物可依靠精神共振互通情绪的理念，由此萌生浓厚兴趣。

2015年，她前往英国攻读媒体商务管理专业，偶然发现当地开设动物沟通工作坊，便利用课余时间参与培训，学习如何与各类动物沟通。

徐佩玲2016年学成回国，决心全职深耕宠物沟通赛道。她说：“当时国内市场几乎无人涉足，我算是国内最早一批从业者。”

商科学习经历帮助她掌握线上运营逻辑。她在线上运营账号主打远程咨询，至今累计完成2000多例沟通个案，服务范围不只辐射全国，还远至新加坡、马来西亚等。

在北京从业的宠物沟通师徐佩玲（左），为宠物家长现场进行宠物沟通。（受访者提供）

冠病疫情带来行业增长拐点

冠病疫情是中国宠物沟通行业发展的分水岭。居家管控期间，人与宠物共处的时间大增，不少饲主寻求解决宠物反常行为问题。

而当宠物身患重病、意外走失或永久离开时，饲主也迫切需要专业的心理疏导与情绪慰藉。

徐佩玲估算，疫情期间，她的咨询订单量相比往年上涨约四成；疫情后，愿意尝试宠物沟通的养宠人群持续增多。

她的沟通服务并不局限于猫狗。家禽、爬行宠物、鸟类、小型异宠甚至家养马匹，都在服务范围内，饲主提出的需求也五花八门。

一宗咨询个案让她印象尤其深刻。一名宠物主家中养了两只狗，其中一只胆小迟钝，进食、定点排泄习惯较差，远不如另一只乖巧讨喜，身边人都劝饲主把它送走。

借助精神共振沟通，徐佩玲读懂了这只小狗的心结。它幼年在繁育场时长期无人挑选，埋下自卑情绪，来到新家后，主人常常下意识优先投喂与照顾另一只狗，再加上被同伴排挤，长久的落差让它彻底封闭内心。

“饲主没意识到，日常不经意的差别对待，会给动物带来难以消解的心理创伤。”徐佩玲说，后来这位主人调整喂食、矛盾调解方式，持续给这只怯懦的狗狗专属陪伴与鼓励，它的精神状态明显转好。见证这份改变，也让作为沟通桥梁的徐佩玲感到欣慰。

近年来，中国宠物行业进入高速增长期，消费升级的趋势明显。据央视网报道，派读宠物行业大数据平台发布《2026中国宠物消费白皮书》显示，去年中国城镇犬猫数量为1亿2600万只，消费市场规模达3126亿元（人民币，下同，593亿新元），较2024年增长4.1%。

细分来看，单只犬年均消费3006元，较2024年小幅上升1.5%。单只猫年均消费2085元，较2024年上升3.2%。

宠物沟通赛道零门槛

缺乏统一监管与规范

在体量庞大的宠物经济赛道中，宠物沟通是极其特殊的细分领域。这一新兴职业依托现代人日益增长的情感陪伴需求兴起，也因它的属性特殊，行业缺乏统一监管与标准化规范。

业内粗略估计，目前在中国从事宠物沟通的从业者至少有数千人。但由于没有官方教学渠道，也没有权威认可的从业资质证书，入行几乎零门槛，大量没有接受系统专业培训的人员入行，直接在线开店接单。

徐佩玲指出，尽管有民间机构尝试搭建内部行业标准，但由于缺乏官方背书，始终无法形成全国通用、具备公信力的统一规范。

行业收费也没有统一标准，分层差距明显。根据沟通师资历、咨询事项复杂程度，目前在中国单次宠物沟通服务定价从数百元至千元不等。涉及复杂诉求、多维度咨询的订单，收费约在2000 元上下。

徐佩玲指出，按每日稳定接待两单计算，一名较为成熟的宠物沟通从业者月入普遍能突破万元。

与此同时，外界争议自这一职业出现伊始便不曾中断，不少人将宠物沟通看作“智商税”。

对此，徐佩玲说，消费价值判断因人而异，宠物沟通核心是提供情绪疏导，安抚饲主的焦虑与思念，有相应情感需求的人才会消费，观念相悖的人本就不是目标受众，无需刻意说服。

但她也承认业内存在不少乱象，比如有从业者利用饲养者失去宠物后的悲伤情绪制造恐慌，声称离世宠物在另一空间遭受苦难，诱导客户额外付费，这类行为正在破坏整个行业的口碑。

在徐佩玲看来，当前中国宠通行业处于缓慢爬坡阶段，距离相对成熟的市场仍有很大距离。不过，随着晚婚、丁克群体规模扩大，宠物逐渐成为众多年轻人重要的精神寄托，行业长期需求具备稳定增长空间，发展前景可观。

她认为，互联网环境会推动优胜劣汰，长期深耕、积累真实个案口碑的从业者，才能稳定经营；追逐短期利益、投机取巧的从业者很快会被市场淘汰。