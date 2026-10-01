当过解放军陆军空降兵，也在集装箱码头驾驶过龙门吊，在行业黄金时期从一名建筑国企普通职员一路做到市场经理，今年刚迈入不惑之年的杜晓生，又进入了一个全新赛道——无人机高空清洁。

来自重庆铜梁的杜晓生接受《联合早报》采访时说，无人机清洁听起来抽象，其实就是用科技代替传统的“蜘蛛人”，减少人工高空作业的风险，降低企业清洁成本。

“蜘蛛人”通常用来形容专业人员用绳索垂降技术（Rope Access），悬挂在高楼大厦外墙进行玻璃幕墙清洗、除尘与维护的高危作业人士。

杜晓生两年前和朋友合伙创立同桌智能科技研究院有限公司，利用幕墙清洗、光伏清洗及多功能作业无人机，结合人工智能定位、雷达等技术，并搭配自研喷头和定制清洁剂，实现对高层建筑的污渍识别和智能清洁。

他以清洁重庆一处六座40多层的地标性建筑群为例指出，传统“蜘蛛人”模式需要10多名工人，耗时四个月才能完工，若使用无人机模式，则只需一个多月，成本节省约50%。

杜晓生父亲早逝，自小家境拮据，18岁高中毕业后便决定入伍当兵补贴家用，因为身体好、不恐高，入选了门槛更高的陆军空降兵。

杜晓生（右三）18岁高中毕业后便入伍当兵。（受访者提供）

2009年退伍转业后，他又凭借过硬的身体素质，在重庆一集装箱码头担任龙门吊操作员，薪水比驾驶叉车、货车的转业同事高出六七成。

在杜晓生看来，操作龙门吊是项重体力活，每天要在几十米的高空上检查、吊集装箱，算是另一种场景下的“蜘蛛人”。

正是这段类似“蜘蛛人”的经历，让他亲眼目睹了身边同事发生高坠事故，令他开始思考人工高空作业背后的安全风险，以及机器替代的可能性，这也成为他日后投身无人机高空清洁行业的重要契机。

杜晓生说，自己的从业经验串起了这个行业的变革，“原先是使用笨重传统的高空吊运设备，我也在高空上进行过高危工作，现在则带领团队用无人机去替代老旧、危险的工种”。

高空作业风险大成本高

“蜘蛛人”走向时代边缘

随着近年无人机、人工智能等技术发展以及低空经济兴起，无人机清洁正逐渐走进高楼林立的城市，成为传统“蜘蛛人”之外的清洁选择。应用范围从高层建筑幕墙、玻璃外墙到光伏板、桥梁、体育场馆等异型基础设施。

中国这一市场目前仍处于早期发展阶段，2024年无人机清洗在整体高空清洁市场中的渗透率约为2%，无人机幕墙清洗市场规模约29亿元（人民币，下同，约5亿4800万新元）。市场分析机构亿欧智库预计，到2030年，中国幕墙无人机清洗系统市场规模将达到223亿元，渗透率升至约20%。

杜晓生公司的工作人员正在用无人机进行高空清洁。（受访者提供）

杜晓生说，这并不意味着无人机将抢占“蜘蛛人”的工作，而是传统高空作业本身正逐渐走向被时代淘汰的边缘。

他以公司一项市场调研为例指出，“蜘蛛人”普遍面临腰椎损伤等职业病困扰，几乎所有“蜘蛛人”都不希望自己下一代继续从事这项工作。

他相信，随着对高空作业安全风险重视程度的提高、人工成本增加，以及劳动力短缺等问题日益凸显，尤其是国家持续推动低空经济发展，无人机清洁这一新行业必然迎来更广阔的发展空间。

中国自2024年起已连续三年将“低空经济”写入政府工作报告，从打造“新增长引擎”到被定位为战略性新兴支柱产业，“低空经济”的重要性愈加明显。

今年发布的“十五五”（2026年至2030年）规划纲要明确提出“推进低空经济健康有序发展”，并实施新技术、新产品、新场景大规模应用示范行动，加大场景培育和开放力度等。

杜晓生认为，新业态的发展催生出新职业、新工种，反映的不只是冰冷的技术升级，也给普通人带来实实在在的改变。

他以公司一名员工为例，这名过去“吃了上顿没下顿”的日结零工，进入无人机行业后不仅薪水增加，在相亲市场上，也被视为更体面、更稳定的优质对象，最终觅得良人完成婚姻大事。

重庆万架无人机升天破纪录

落幕后飞手冒雨收拾一整晚

同样得益于低空经济、改变人生轨迹的还有39岁的无人机群飞行规划员杨杰。

来自贵州的杨杰从职业院校毕业后前往深圳，在一家机械加工厂从事数控编程。2018年，爱好户外运动的他花费约3000元购买了第一台大疆迷你，开启与无人机的缘分。

两年后，他在深圳一个公园第一次观看了无人机表演，点燃了他对无人机行业的好奇和兴趣。

隔年，杨杰就通过社会招聘渠道加入深圳大漠大智控技术有限公司，并在去年成为中国首批持证上岗的“无人机群飞行规划员”。

杨杰去年6月在重庆操作无人机秀，以过万架无人机刷新健力士纪录。（受访者提供）

中国人力资源社会保障部去年7月发布了包括“无人机群飞行规划员”在内的第七批17个新职业和42个新工种。

杨杰受访时介绍，这一新职业的工作范围囊括了飞行表演的整个流程，包括表演前，根据场地特点、天气因素等进行前期勘测，当天监测风速、温度、信号等指标，并对接包括公安部门在内的各个监管机构，确保表演顺利进行。

从无人机爱好者、普通观众，到如今带领团队挑战健力士纪录的资深无人机飞手，杨杰认为自己一路走来颇为幸运，也格外珍惜这份职业带来的独特人生体验。

已完成上百场无人机表演的杨杰，足迹遍布中国多个城市，还曾远赴日本、越南等地参与演出。其中，2023年参与央视春晚录制、与成龙等明星同场的经历，让他记忆犹新。

他说：“如果不是因为这个工作，现在可能还在工厂，这辈子都接触不到这些东西，也不敢去想。”

不过杨杰坦言，这份工作以户外作业居多，高温晒太阳或熬夜是家常便饭，并非所有人都能坚持。

杨杰所在的大漠团队，去年在重庆以1万1787架无人机刷新了健力士世界纪录，这耀眼成绩的背后却是一般人看不见的繁重工作。

杨杰回忆说，当晚须把所有无人机运走，正好又遇到下雨，“你知道一万架无人机是什么概念？是需要20辆四米多长的货车才能运走……我们基本冒雨收拾了一晚上，才把设备全部清理好带走”。

但对杨杰来说，这不算辛苦，他说：“每次演出听到现场‘哇’声一片或掌声雷动，我就觉得很有成就感，一切都值得。”