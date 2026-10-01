冠病疫情后，中国文旅市场大爆发，个性化、沉浸式体验成为新趋势。在全国历史文化名城的各大旅游景点，总能看到成群结队，身着古装的游客穿梭往来。北京故宫、天坛及颐和园等名胜古迹附近，更是不乏穿着“格格”“阿哥”“娘娘”服的古装爱好者。

这带热了为“公主”“皇子”“皇后”们提供古装，以及精致妆容的消费服务，由此衍生出新的职业群体——古风妆造师。

在天坛附近的妆造店工作的任晓彤（29岁）接受《联合早报》记者采访前，刚给最后一名客户做完妆造，正准备吃饭。

据记者所见，琳琅满目的化妆台上摆满各种油膏脂粉，旁边有一盒尚未打开的外卖焖面，以及一杯没有开封的咖啡。

6月下旬开始，北京进入暑期旅游旺季，这也是妆造师们一年中最忙的工作季。任晓彤笑着说：“太忙了，根本顾不上吃饭，不是我一人这样，所有的化妆师都是这个点才吃饭。”

她边说边打开餐盒，吃了两口说：“早上叫的咖啡还在那儿呢，都给忙忘了。”

任晓彤也是一名怀揣妆造梦的“北漂”手艺人。她七年前从中部省份山西吕梁来到北京。当时只有高中文凭的她十分清楚，在北京找个饭碗不难，而要找份收入不错，且有一定自由度的工作，必须精通一门手艺。

妆造最终成了她的选择。2023年，她拿出全部积蓄，在北京一家知名度较高的形象设计学校，用了一年系统学习化妆技术。由于成绩拔尖，她毕业后被推荐到剧组做妆造。

一谈起妆造，她就收不住话匣子：“每个人的三庭五眼不一样，讲究不同的眼影色系、腮红……古风妆造的妆面要浓一些，才能扛得住自然光下的拍摄，客人在室外待上大半天，妆容才不会弄花。”

北漂妆造师任晓彤在为客户做妆造。因为有一技之长，她自称没有太大职业焦虑。（受访者提供）

她自信地说，自己没有多少职业焦虑，因为只要有技能傍身，人生就有多种可能。

“就说化妆吧，不同朝代有不同的妆造，还有不同的地方特色妆造……现代人越来越注重旅游体验，生活也越来越有仪式感，化妆就缺不了。”

她表示很喜欢目前的工作，一是收入稳定，每月基本上在8000元（人民币，下同，1510元）以上，旺季会更高，也有比较固定的上下班时间。

“早上8点到店，第一件事先给主播做妆造，或整理前一日客户归还的头饰衣物，然后给预约客户做妆造，每人妆造大概花一个小时，如果一天马不停蹄，可以做到10位左右，基本上6点可以下班。”

她说，文旅妆造除了旺季，多数时间工作强度不大，只要技术过硬，多些耐心，都可做好，而且如果妆造得到客户认可，还会很有成就感。

“刚化完妆，客户就拿出手机咔咔拍照，抖音上再点赞好评，都给满了情绪价值。”

展望未来，任晓彤希望趁着文旅妆造的风口，多积累经验，多挣些钱，日后回到老家开个妆造工作室，“只要有技能，在哪里都不用担心”。

边玩边工作？

旅拍师：要出片没那么轻松

旅拍是火爆的中国文旅市场衍生出的另一个新职业。

在中国旅游，无论是在西安、洛阳或北京等古都名城，还是丽江、三亚等休闲度假胜地，都可看到不少挎着专业相机的摄影师，跟随普通游客拍照、指导服装造型、策划旅游路线……这也催生了新职业——旅拍定制师。

来自河北的王佳儒（21岁）就是新入行的旅拍师。他之前在一家婚纱摄影公司做助理，但不婚化加剧连累了婚纱拍摄市场，订单越来越少，行业却越来越卷，让从业者陷入“拼命却无效”的死循环。

“树挪死，人挪活”，到北京改做古风旅拍后，王佳儒不仅收入好转，全职的新工作还让他感到“自由”——每日徜徉在公园景点，带着客人边玩边工作。

他主要负责客户在天坛公园的景点拍摄，早晨9时带客户进园，下午待到景点关门，客人离开后就可收工。

不过，周五周六，祈年殿开放夜间景观照明，需给客人拍夜景，最晚加班到10时多，平日下午6时就可下班，每月可拿到6000元到8000元，旺季更多。

“北漂”旅拍师王佳儒在天坛公园为客户拍摄。旅拍定制师是中国沉浸体验式文旅衍生出的新职业工种。（受访者提供）

旅拍——表面上看来游玩赚钱两不误；事实上，任何职业都不会像看上去的那么“香”。

王佳儒解释，他每天都要带七八组客人跟拍，而且要在一定拍摄量的基础上保证成片，让客户满意，“这些都不会让人太轻松”。

此外，一年到头寒来暑往，风吹日晒，也很考验旅拍师的身体素质。

他调侃说，判断一名旅拍师够不够资深、是否敬业，只要看他的“日晒指数”就知道了。“皮肤白净的一定是新手，皮肤晒得黝黑的，大概率是高手。”

旅拍师中有像王佳儒这样刚入行的新人，还有不少曾开过摄影工作室、拍过商业广告的资深摄影师。

来自山东的“80后”独立摄影师王晨，10年前就拿到专业摄影资格证书，他也是行业快速发展的亲历者。

”北漂”旅拍师王晨在天坛祈年殿为客户拍摄，他也是中国旅拍行业兴起的亲历者。（受访者提供）

王晨说，2022年在颐和园、北海公园等地取景时，“几乎见不到同行，如今北京几乎所有知名景点每天都聚集了很多旅拍师”。

旅拍师涌入为景区带来“泼天富贵”的流量，也让普通游客有机会享受到以前明星专属的跟拍消费体验。

有统计数据显示，2024年，中国旅拍消费需求已达2500多万人次，市场规模近400亿元；2026年元旦假期，美团平台民族服饰旅拍交易额同比增幅达130%。

拍摄需求井喷，从业者骤增，一些景点因过于集中出现商业拍摄，游客体验受影响，干扰景区正常秩序。2023年，故宫就叫停商拍，天坛则重点治理商拍扰序的行为，包括揽客。

作为一名较早入行的从业者，王晨建议，一方面加强对旅拍师群体的技能培训，建立规范的从业认证体系；另一方面，景点的管理政策应更加精细人性化，不以“一刀切”完全禁拍，因为旅拍是新兴产业，也是不少从业者的饭碗。